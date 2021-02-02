MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır'

Bahçeli'nin açıklamaları:

"Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir."

"PKK'yla anayasa hazırlık masası kuranların savruldukları yanlış yoldan dönmeleri millete ve demokrasiye sadakatin gereği, yeni anayasa yazımı konusunda irade beyanları ise samimiyetlerin testidir."

"Milliyetçi Hareket Partisi yeni bir anayasa yazımı konusunda Cumhur İttifakı'nın birleştirici ve kucaklayıcı şuuruyla hareket edecek, üstüne düşen demokratik görevleri çekinmeden yerine getirecektir."