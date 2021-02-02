İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır'

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır'
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ana yasa tartışmalarına yönelik açıklamasında 'Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır' dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları:

"Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir."

"PKK'yla anayasa hazırlık masası kuranların savruldukları yanlış yoldan dönmeleri millete ve demokrasiye sadakatin gereği, yeni anayasa yazımı konusunda irade beyanları ise samimiyetlerin testidir."

"Milliyetçi Hareket Partisi yeni bir anayasa yazımı konusunda Cumhur İttifakı'nın birleştirici ve kucaklayıcı şuuruyla hareket edecek, üstüne düşen demokratik görevleri çekinmeden yerine getirecektir." 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.