MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır'

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz hafta sonu 2,5 milyon gencin gelecekleri için ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın üç etap halinde gerçekleştiğini hatırlatarak, “Dileğim her gencimizin hedeflediği üniversiteye girmesi, hayallerinin gerçek olmasıdır. Üniversiteyi kazanmak elbette yeni bir başlangıç, hayatın kalan yıllarını sevk edip şekillendirecek mühim bir kavşak noktasıdır. Fakat Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) arzulanan sonucu alamamak da dünyanın sonu değildir” ifadelerine yer verdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türk gençliğindeki cevherin, süresi sınırlı bir ölçme sınavıyla ortaya çıkacağını zannetmenin makul ve mantıklı bir durum sayılmayacağını ifade ederek, yalnızca üniversite sınavıyla hayatın asıl ve zorlu taraflarını anlamak, kavramak ve üstesinden gelineceği zehabına kapılmanın hem yanlış hem de bir yanılgı olduğunu söyledi.

“Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır”

MHP Lideri Bahçeli, kendilerine göre, gençlerin hayatını iki günlük bir sınava mahkum etmenin adil ve hakkaniyetli bir yanı olmadığına vurgu yaparak şunları söyledi:

“Gençlerimizi ve ailelerini endişe ve strese sokan yürürlükteki sınav sistemi yeni baştan ele alınmalı; bu kapsamda okul öncesi süreci de hesaba katan bir eğitim ve öğretim modeliyle her evladımızın ilgi alanına uygun üniversite eğitiminin sınavsız temini sağlanmalıdır. Demem odur ki, üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır.”

Türkiye'de devlet ve vakıf üniversitelerini toplam sayısının 207 olduğunu anımsatan Bahçeli, “Açık öğretim de dahil olmak üzere toplam üniversitelerin kontenjan sayısı 1 milyonu aşmaktadır. Hatta pek çok üniversitenin kontenjanı dolmamaktadır. Türkiye sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek üniversite zenginliğine ve yeterliliğine sahiptir. Şüphesiz çoktan seçmeli test sorularıyla Türk gençliğinin karakter ve kabiliyetini değerlendiremeyiz, onları bir nevi yarış atı gibi göremeyiz” diye konuştu.

“Olgunlaşma sınavını esas alan, fırsat eşitliği ve adaleti gözeten üniversiteye geçiş sistemi uygulanmalıdır”

Bu konu hakkında ana hatlarıyla görüş ve önerilerini sıralayan Bahçeli, şunları kaydetti:

“İlköğretim ve ortaöğretimde etkili bir yönlendirmeye bağlı olarak, uygulanacak müfredat ile ortaöğretim başarısını ve ortaöğretim sonunda yapılacak olgunlaşma sınavını esas alan, fırsat eşitliği ve adaleti gözeten üniversiteye geçiş sistemi uygulanmalıdır. Bununla birlikte üniversitelerin, ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştiren, kaynak ve kadrosuyla bilim ve teknoloji üreten, araştırmaları teşvik eden, toplumsal gelişmelere öncülük yapan, bilimsel yöntemlerle her meseleye çözüm arayan, bu yönüyle de Türkiye'nin gelecek ümidi olan eğitim-öğretim kurumları haline dönüşmesi amaç olmalıdır.”

“Türk gençliğinin içine düştüğü sınav kuyusundan nasıl çıkacağını nedense hiç kimse konuşmuyor”

Gençleri sınavdan sınava sokarak geleceklerinin kilidinin açılmayacağına dikkat çeken Bahçeli, “Artık üniversite sınavlarına neşter vurmanın zamanı gelmiştir. Her önüne gelen Z kuşağından bahsediyor, ancak Türk gençliğinin içine düştüğü sınav kuyusundan nasıl çıkacağını nedense hiç kimse konuşmuyor, bunu da mesele etmiyor. Buna karşılık Milliyetçi Hareket Partisi dert etmiş, Türk gençliğinin sınav maratonlarında eriyip gitmesine gönlü ve vicdanı razı olmamıştır” ifadelerine yer verdi.

Üniversite sınavının kaldırılması düşüncelerinin yeni olmadığını söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gençlere başarılar dilenmesi ve Allah'ın zihin açıklığı vermesinin niyaz edilmesi gerektiğini ama kendilerine düşen sorumluluğun da farkına ve bilincine varılması gerektiğine vurgu yaptı.

“Siyasi muhataplarımıza çağrımdır, gelin bu üniversite sınavlarını kaldıralım”

Türk istikbalinin güvenceleri gençlerin kuru kuruya değil, onların gerçek ihtiyaç ve taleplerini bihakkın karşılayarak tutarlılıklarını ve onları yönelik vefalarını gösterebileceklerinin altını çizen MHP lideri Bahçeli, “Bu düşünceden hareketle siyasi muhataplarımıza çağrımdır, gelin bu üniversite sınavlarını kaldıralım. Gençlerimizi daha fazla yormayalım, bunaltmayalım, onların sosyal, ekonomik ve psikolojik sorun yaşamalarına müsaade etmeyelim. Biz, gençliğe yapılacak yatırımı, Türkiye'nin geleceği için en önemli yatırım olarak görüyoruz” dedi.

Gençlerin hassasiyetiyle oynayan, onları yalanlarına malzeme yapan sorumsuz ve vicdansız siyasetçileri gördükçe kahrolduklarını ifade eden MHP lideri Bahçeli, “Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın bir gün öncesinde, kurgulanan algı operasyonuyla yalan bir haber servis edilmişti. İddia şuydu: Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecekti. Niyeti kötü bazı gazeteler ve sosyal medya hesapları mal bulmuş mağribi gibi hemen bu yalanı körüklediler. Bu çarpıtmanın iç yüzünü araştırmaya, doğruluğunu ve yanlışlığını analiz etmeye gerek duymadan aceleyle devreye giren CHP Genel Başkanı, 25 Haziran'da Twitter mesajıyla gençlerimizi galeyana getirmek için fitne tezgahını açtı” değerlendirmesini yaptı.

“Türkiye ile Katar arasında sadece askeri personelin Türkiye'de eğitim alması kararlaştırılmıştı”

YKS'ye bir gün kala gençleri kışkırtmaya, tahrikleri diri tutmaya, asparagas bir haberi yaymaya niyetlenen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yaş tahtaya basmakla kalmayıp kendini rezil ettiğini belirten Bahçeli, “Kazın ayağı hiç de Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi değildi. Yalan makinesi yine tekleyip su kaynattı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması 27 Mayıs 2007 tarihinde imzalanmıştı. Bu anlaşmanın hükümleri dikkate alınıp, askeri sağlık alanında işbirliği tesis etmeyi arzu ederek 2 Mart 2021 tarihinde Doha'da imzalanan, Türkiye ile Katar arasında ‘Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü' kapsamında sadece askeri personelin Türkiye'de eğitim alması kararlaştırılmıştı” diye konuştu.

“Kılıçdaroğlu Türk gençliğinden, YKS'ya giren bütün kardeşlerimizden derhal özür dilemek mecburiyetindedir”

Katarlı gençlerin sınavsız tıp okumalarının gerçek dışı bir iddia olduğunu belirten Bahçeli şunları söyledi:

“Bu yalanı haberleştiren bazı haber siteleri ise hemen U dönüşü yapmışlar ve özür dilemişledir. Ancak Kılıçdaroğlu'ndan ses seda hala ve henüz çıkmamıştır. En küçük utanma emaresi de görülmemiştir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ahlak ve etik kaygısı taşıyorsa, dürüst ve namuslu bir siyaset yaptığına inanıyorsa Türk gençliğinden, YKS'ya giren bütün kardeşlerimizden derhal özür dilemek mecburiyetindedir. Kılıçdaroğlu'nun foyası ortaya çıkmış, ipliği de pazara düşmüştür. Gençlerimize ayıp etmiş, yanlış yapmış, sonuçta vebal altına girmiştir. Türk gençliğini kandırmaya, manipüle etmeye, sahtekârlıkla akıllarını çelmeye hiç kimsenin cüreti yetmeyecektir.”

Mustafa Cenik – Engin Yağcı