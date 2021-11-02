MHP Genel Başkanı Bahçeli yeni çalışmayı duyurdu!

Bahçeli'in açıklamalarından satır başları;

- “CHP, HDP ile el ele tutuşarak sınır ötesine asker gönderilmesine, terörle mücadelenin devamına, ihanetin tepelenmesine hayır demiştir. Irak ve Suriye tezkeresi CHP ve HDP'nin istediği gibi reddedilmiş olsaydı sınır ötesinde terörle mücadeleden Türk askeri geri çekilecek, güney sınırlarımız boydan boya terörizmin kontrolüne girecekti.”

- “CHP ve HDP, İP'in teşvikiyle PKK'nın kolonları haline gelmiştir.”

- “Sayın Kılıçdaroğlu, aynı tezkerelere geçmişte evet diyen sensin. Sevsinler senin gibi milliyetçiyi.”

- (İYİ Parti Genel Başkanı Akşener) “Karşısına çıkan bölücü bir alçağın ‘Burası Kürdistan'dır bühtanına tek kelime edememiştir. Yazıklar olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları dahilinde 'Kürdistan' diye bir yer yoktur. Asla da olmayacaktır.”





