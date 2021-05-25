MHP Genel Başkanı Bahçeli'den çarpıcı açıklamalar

Başkan Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları

MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Yerli ve yabancı mihraklar tahriklerine hız vermişledir"

"Herkesi uyarıyorum, hedef Türkiye'dir, son yurdumuzdur."

"(Organize suç örgütü tartışmaları) Amaç Türkiye'yi uluslararası camiada lekelemektir."

"PKK/YPG'ye eğitim ve silah desteği veren ülkeler tanıdıktır"

"Oyun büyüktür, oyun kirlidir, oyun, karanlıktır. Boyun eğmediğimiz için deliye dönüyorlar, açık kolluyorlar"

" Türkiye suç ve cinayet örgütlerinin tasallutu altında değildir"

"Türkiye'nin gündemi video kayıtları ile rehin alınamaz"

"İçişleri Bakanı Soylu, yalnız değildir"

"Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek. Buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek"