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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin Bitlis-Tatvan kırsalında kaza kırıma uğramasının ardından şehit askerler için taziye mesajı yayımladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı. Bahçeli mesajında, “Bingöl'den Tatvan'a gitmek için bugün öğleden sonra kalkış yapan Kara Kuvvetleri'ne ait askeri bir helikopter bir müddet sonra kaza kırıma uğramıştır. Üzülerek ifade etmeliyim ki, 8'inci Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş'la birlikte 10 kahramanımız şehit olmuştur. Söz konusu kaza kırımda 3 kahramanımız da yaralanmıştır. Milletimizi acıya ve hüzne boğan bu elim hadisede şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan kahramanlarımıza şifalar diliyorum. İnanıyorum ki bu zor günleri de birlik ve kardeşlikle aşacağız. Türk milletinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, şehitlerimizin ailelerinin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum. Rabbim'den niyazım, sabır ve metanetimizi arttırması, böylesi felaketlerden milletimizi ve güvenlik güçlerimizi korumasıdır. Vatan sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Mehmet Kalay

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