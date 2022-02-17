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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den MHP'li belediye başkanlarına ‘suda indirim' talimatı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den MHP'li belediye başkanlarına ‘suda indirim' talimatı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den MHP'li belediye başkanlarına ‘suda indirim' talimatı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin MHP’li belediye başkanlarına ‘su fiyatlarında indirim yapılması’ talimatı üzerine 229 belediye başkanına mesaj gönderdi.

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Genel Başkan Bahçeli'nin MHP'li belediye başkanlarına ‘su fiyatlarında indirim yapılması' hususundaki talimatlarıyla ilgili MHP'li 229 belediye başkanına mesaj gönderdi.

Durmaz'ın belediye başkanlarına mesajı şöyle:

“Vatandaşımızın üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve aile bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin talimatlarıyla su fiyatlarında yüzde 7 oranında indirim yapılarak insanımıza destek olunması hususunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.”

Huzeyfe Tarık Yaman

 

 

 

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