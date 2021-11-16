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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar! 'Sonuna kadar ortağız'

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar! 'Sonuna kadar ortağız'
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar! 'Sonuna kadar ortağız'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli, "Yüzde 50+1 oy sistemini eleştirenleri makul görmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' mesajına ilişkin "Sayın Kılıçdaroğlu şunu bil ki hesaplaşmadan helalleşmemiz asla söz konusu olmayacak" dedi.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başlıkları:'

- Şunu herkes bilmelidir ki; hükümet değilsek de hükümete bakan vermemiş olsak da Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da ortağız, anca beraberiz kanca beraber olacağız" dedi.

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