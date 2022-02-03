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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'Regaip Gecesi' mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'Regaip Gecesi' mesajı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'Regaip Gecesi' mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Regaip Gecesi dolayısıyla mesaj yayınladı.

MHP lideri Bahçeli, sosyal medya hesabından Regaip Gecesi mesajı yayınladı. Genel Başkan Bahçeli mesajında, “Dün başlayan Recep ayıyla birlikte af dönemi, arınma mevsimi, rahmet iklimi, bereket ve mağfiret eşiği olan Üç Aylar da manevi hayatımıza girmiştir. Aynı zamanda Ramazan'ın müjdesi olan kutlu gün ve gecelerin fazilet ve feyziyle müşerref olacağımız bir zamana ulaşılmıştır. Bugün idrak ettiğimiz Regaip Gecesi'nin birlik ve beraberliğimizi, dayanışma ve kardeşliğimizi, diriliş ve yükselişimizi, hoşgörü ve merhamet duygularımızı perçinlemesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

Duaların kabulünü, musibet ve kötülüklerden kurtuluşu diliyorum. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan aziz vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın ve din kardeşlerimizin, bu cümleden olmak üzere Türk-İslam aleminin Mübarek Regaip Gecesi'ni gönülden kutluyor; başarı, sağlık, selamet, afiyet ve daimi huzur temennilerimi hassaten paylaşıyorum. Allah gördüğümüzden geri koymasın, himayesini, rahmetini ve yardımını üzerimizden esirgemesin. Hayırlı Kandiller” ifadelerine yer verdi.

Hidayet Türkyılmaz
 

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