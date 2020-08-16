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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Joe Biden'a sert tepki!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Joe Biden'a sert tepki!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Joe Biden'a sert tepki!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milletinin lekeli meşrebini ve karanlık mizacını çok iyi bildiği ABD’nin Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden’in kabul edilemez skandal açıklamaları ülke gündeminin ağırlık merkezine yerleşmiştir. Bugüne kadar darbelerin, müdahalelerin, krizlerin, terör eylemlerinin ve demokrasi karşıtı arayışların gerisinde kimlerin olduğu da esasen tescillenmiştir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milletinin lekeli meşrebini ve karanlık mizacını çok iyi bildiği ABD'nin Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden'in kabul edilemez skandal açıklamaları ülke gündeminin ağırlık merkezine yerleşmiştir. Bugüne kadar darbelerin, müdahalelerin, krizlerin, terör eylemlerinin ve demokrasi karşıtı arayışların gerisinde kimlerin olduğu da esasen tescillenmiştir. (Joe Biden'in açıklamaları) ''Bu şahsın Türkiye Cumhuriyetinin varlığına, egemenlik haklarına, milli iradenin takdir ve tercihine saldırısı ancak düşmanlık olarak değerlendirilecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmeyi hedeflemesi, bunu darbeyle değil de muhalefeti destekleyip seçim yoluyla yapılması gerektiğine vurgu yapması alçak bir plandır."

 

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