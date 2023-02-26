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MHP: 'Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır'

MHP: 'Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır'
MHP: 'Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır'

Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) yapılan açıklamada, “Beşiktaş JK-Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş’a ve Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır” denildi.

MHP Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle 44 bini aşkın vatandaşımızın şehit olduğu afet sonrasında futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler, şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur. Bugün oynanan Beşiktaş JK-Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş'a ve Beşiktaş'ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır” ifadeleri yer aldı.

Musa Erdoğan
 

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