MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan CHP ve Özel'e cevap



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Muhalefetin; iftira, provokasyon ve kara propaganda söylemlerine sert tepki gösteren Büyükataman, “Böyle büyük acıların yaşandığı zamanlarda bile birlik olmayı beceremeyip deprem bölgelerine siyasi rant sağlamak amacıyla yaklaşan ve “buradan nasıl oy devşiririm” diye düşünen CHP'nin cevabını milletimiz mutlaka verecektir.” dedi.

MHP'li Büyükataman, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"6 Şubat günü yaşadığımız deprem felaketinin ilk anından itibaren devletimizin tüm yetkili organları felaketin yaşandığı bölgelere intikal etmiş ve vatandaşlarımızın yardımına koşmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla ilk günden itibaren tüm teşkilatlarını seferber etmiş ve devletimizin yetkili kurumları ile koordineli bir şekilde tüm gücüyle sahada çalışmaya başlamıştır. Aziz milletimiz ve devletimiz elele vererek muazzam bir dayanışma ve yardımlaşma örneği göstermiş; arama kurtarma çalışmaları başta olmak üzere vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını ivedi bir şekilde karşılamak için mücadele etmiştir."

“Kılıçdaroğlu devlet yok diyerek çark etti"

Kılıçdaroğlu'nun "devlet yok" sözlerine de değinen Büyükataman, "Devlet ve millet bu mücadeleyi verirken; Kılıçdaroğlu ilk demecinde “dayanışma içinde olacağız” demesine rağmen çok geçmeden “devlet yok” diyerek çark etmiş ve diğer zillet ortakları gibi deprem bölgelerinde kirli bir siyaset yapmaya başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Büyükataman sözlerine şu şekilde devam etti:

"Henüz milletimiz depremin şokunu atlatamamışken CHP himayesindeki bazı basın yayın organları devreye sokulmuş ve adeta “yalan haber bombardımanı” başlatılmıştır. Milletimiz yaralarını sarmaya çalışırken, Kılıçdaroğlu “beni de tutuklayın” diyerek yalan haber yapan yayın organlarına sahip çıkmış ve bir provokasyona imza atmıştır."

Enkazlar üzerinde oy devşirme telaşı

CHP'nin milletin canı üzerinde oy hesabı yaptığını, CHP'nin Grup Başkanvekili Özgür Özel'in ise, partisinin enkazlar üzerinde siyasi menfaat devşirme çabasını gizleme telaşıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, MHP'ye ve devletin kurumlarına saldırdığını iddia eden Büyükataman, "Devlet ve millet düşmanlarına sahip çıkmasıyla ünlü olan Özgür Özel'in devletimizin kurumlarını ve partimizi hedef alması sürpriz değildir. Bir kez daha CHP'nin fitneden yalandan beslendiğini, insanlarımızın acıları üzerinden siyasi rant elde etmeye çalıştığı açığa çıkmıştır. Böyle büyük acıların yaşandığı zamanlar da bile birlik olmayı beceremeyip deprem bölgelerine siyasi rant sağlamak amacıyla yaklaşan ve “buradan nasıl oy devşiririm” diye düşünen CHP'nin cevabını milletimiz mutlaka verecektir” diye konuştu.

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