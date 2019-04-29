MHP Grup Başkanvekili Akçay: 'Tek tip askerlik sistemi getiriliyor'

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa İl Başkanı Ömer Baysal ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'u makamında ziyaret etti. Başkan Selçuk, konuklarını AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Hakan Kuruca ile birlikte belediye binası önünde karşıladı. Akçay ve beraberindekiler Başkan Selçuk'u ikinci kez kazandığı Sarıgöl Belediye Başkanlığı için tebrik etti.

"Eksiklerimizi öğreneceğiz"

MHP Manisa İl Başkanı Baysal, 31 Mart yerel seçimlerinden üç ay önce il başkanlık görevine atandığını ifade ederek, "Seçimlerden kısa zaman önce atanmama rağmen yoğun çalışma içerisine girdik. İlimizde önemli başarı elde ettik. Bundan sonra yine birlikte ilçelerimizin eksiklerini öğrenerek güzel hizmetler yapılması için çalışacağız. İlimiz ve ilçelerimiz için bir tuğla da bizlerin koyması için gayretle çalışacağız" dedi.

"Sırada bekleyen kanunlar var"

Başkan Selçuk'u tebrik eden MHP Grup Başkanvekili Akçay ise gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. TBMM'nin yarından itibaren çalışmalara başlayacağını ifade eden Akçay, "Sırada bekleyen kanunlar var. Uluslararası sözleşmeler var. Önümüzdeki günlerde askerlik kanunu gündemimizde olacaktır. Tamamlanmakta olan hal kanunu var. Ekonomik gündemi yoğun olan kanun teklifleri var. Ekonomi merkezli düşüneceğiz. Vatandaşlarımızın da gözden kaçırmaması gerekir, ekonomik sıkıntıların çoğu maalesef dış kaynaklıdır. Planlı, programlı Türkiye ekonomisini bozmaya yönelik bir operasyon olduğu aşikardır. Amerika ve bazı Avrupa ülkeleri bu işi çığırından çıkardı" dedi.

"Türkiye kendi iradesine sahip ülkedir"

ABD ve Avrupa devletlerinin Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzesi almasına karşı çıktığını hatırlatan Akçay, "Neticede bu bir saldırı silahı değil, savunma silahıdır. Peki Amerika ve Avrupa ülkeleri bu S-400 füzesine neden karşı çıktılar? Bunun üzerinde dikkatle durmak gerekir. Bizim savunmamızın güçlü olmasını istemeyenler var. Amerika haddini aşarak Mayıs ayından itibaren İran'dan petrol almayın baskısı yapıyor. İran bizim sınır komşumuz. 400 yıldır savaş olmayan bir ülkedir. Komşu, komşunun külüne muhtaçtır. Türkiye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkesi olan 'yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi ile hareket eden bir ülke olarak biz elbette komşularımızla iyi geçinmek zorundayız. Ama birileri iyi komşuluk ilişkilerimizi bozmak istiyor. Amerika bizim nereden petrol alacağımıza karışamaz. Türkiye kendi iradesine sahip bir ülkedir. Hiçbir zaman bir takım dayatmalara, tehditlere boyun eğmeyeceğiz. Irak'ın, Suriye'nin durumu ortada. Ayrıca Doğu Akdeniz dediğimiz Kıbrıs'ın bulunduğu yerde İsrail'in, Yunanistan'ın, Fransa'nın durumu ortada. Amerika destekli bir oluşumun olduğu ortada. Bu da tamamen Türkiye'nin çıkarlarına yöneliktir. Türkiye'nin birliğini, dirliğini her bakımdan arttırmamız gerekiyor" diye konuştu.

Türkiye'nin dünyada en güvenli seçim yapan ülkeler arasında yer aldığını belirten Akçay, "Sadece 31 Mart'ta yapılan seçimlerde İstanbul seçimlerine gölge düşmüştür. 29 bin oy farkı vardı. Yapılan itirazlarla bu sayı daha aşağıya inmiştir. İlk başta 39 ilçenin sandıkları sayılsaydı çok farklı sonuçlar çıkacaktı. Ama İstanbul'da sandık kurullarının oyları sayılmadı. Gerek MHP, gerek AK Parti tarafından olağanüstü itirazımız oldu. YSK önümüzdeki günlerde kararını verecektir. Bekleyip göreceğiz. Bunu da dikkatle, sabırla takip ediyoruz" dedi.

Askerlik düzenlemesi

Akçay, yeni askerlik kanunu hakkında ise şunları söyledi:

"Tek tip askerlik sistemi getiriliyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bedelliydi, değildi, sözleşmeliydi, sözleşmeli değildi tartışmalarını giderecek. En alt kademeden, erinden generaline kadar tüm süreçlerde yükselme hakkını, imkanını sağlayacak. Liyakat, kariyere, ehliyete, daha fazla imkan veren sistem olarak biz de MHP olarak bu kanuna katkı sağlayacağız" dedi.

Vehbi Sarıhan

