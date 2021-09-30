MHP İlçe Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Köklüce Kırsal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İskender Gör idaresindeki 34 JZ 3195 plakalı otomobil Pazarcık-Araban karayolu üzerinden kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü İskender Gör, olay yerinde hayatını kaybetti.

Evli ve 4 çocuk babası olan Gör'ün cenazesi ilçe hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden İskender Gör Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Araban İlçe Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Ayten Işık

