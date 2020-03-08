MHP kampa giriyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ay sonunda Antalya'da düzenlenecek kampta, belediye başkanlarının bir yıllık performanslarını değerlendirecek. MHP, 234 belediye başkanıyla Antalya'da kampa giriyor. 27 Mart-29 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek kampın açılış ve kapanış konuşmasını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yapacak. Bahçeli'ye Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri de eşlik edecek.

RAPORLARI İNCELEYECEK

Genel Merkez, başkanlardan, bugüne kadar belediyelerde neler yaptıklarına ve taahhütlerinin ne kadarını gerçekleştirdiklerine dair bir rapor hazırlamalarını istedi. Belediye başkanları hazırladıkları raporu, Antalya'daki kampta MHP lideri Bahçeli'ye sunacak. Bahçeli, başkanların bir yıllık performanslarını değerlendirecek. MHP lideri, partinin ‘üretken belediyecilik' anlayışının daha aktif kullanılması konusunda başkanlara tavsiyelerde bulunacak. Kampta ayrıca, Genel Başkan Yardımcıları da İmar ve Büyükşehir yasasıyla ilgili sunum yapacak.

“BİRİKİM AKTARILACAK”

MHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz “Başkan seçilmeden önce, seçim arifesinde seçim taahhütleri arasında neler vardı? Bir yıl içinde neler yaptılar? Borçlar konusunda bir rahatlama sağlayabildiler mi? Başkanları, en çok ihtiyaç hissettikleri konularda bilgilendireceğiz. Farklı bakış açılarıyla konuları masaya yatıracağız. Bunun için sunumlar da yapacağız. Bir nevi karnelerine bakacağız” dedi. Durmaz şunları kaydetti: Buradaki en temel amaç belediye başkanlarımız arasındaki kaynaşmayı, dayanışmayı artırmak, bilgi, birikim ve tecrübe aktarımına da vesile olmaktır. Vatandaş nezdinde kabul görmüş projelerin, diğer belediyelerde de nasıl faaliyete geçirilebileceği konusunda değerlendirmelerimiz olacak. Her il ve ilçeye uygulanabilecek projeleri tartışacağız. Belediyelerimiz aracılığıyla, milletimizin refah seviyesini yükseltecek her türlü projede başkanlarımıza destek oluyoruz.

​Türkiye Gazetesi