MHP Lideri Bahçeli Adıyamanlılarla buluştu

Adıyaman K1 Konteyner Kent'te gerçekleştirilen mitingde Adıyamanlılarla buluşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan deprem felaketini hatırlatarak, “102 gün öncesinde Adıyaman dahil olmak üzere 11 vatan bölgesinde büyük bir felaketle milletimiz karşı karşıya kalmıştır. Bu felaket, geçmiş dönemlerde hiçbir ülkede görülmeyen bir felaket olarak tarihe yazılmıştır. 50 bini aşkın vatan evladımız, şehidimiz olmuş, 117 bine yakın vatan evladımız yaralanmış, şuan tedavi görmektedirler. Şehitlerimize rahmet, tedavi gören kardeşlerimize acil şifa diliyorum. Öyle önemli günler vardır ki, toplum olarak çok düşünüp, önemli bir karar verme konumunda olmalıyız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde başta cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere onunla beraber çalışan bakanlar, valiler, kaymakamlar, polis kardeşlerim, Türk Silahlı Kuvvetlerinin aziz mensupları, bürokratlar, halkımız, millet olarak üzerine düşeni, bütün özellikleri kavrayacak şekilde gerçekleştirmişlerdir. Bu felaketlerin üzerinden gelecek bir başka ülke Türkiye'den başka yoktur” dedi.

Bahçeli, "14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın 28 Mayıs'a doğru gelinmektedir. 28 Mayıs, mührün vurulduğu gün olacaktır. Bu mühür, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamını, bugüne kadar yapılan hizmetlerin aksamaması, için bütün gayretlerin süreklilik kazanması, Türkiye büyüsün, Türkiye yürüsün, istikrar bulsun hedefleriyle bezenmiş bir zafere damga vurmak olmalıdır. Recep Tayyip Erdoğan'ı yoluna devam ettirmek için, bugüne kadar yapılmış hizmetleri sürdürebilmek için, Türkiye'yi yaşanabilir ülke haline tekrar dönüştürebilmek için 28 Mayıs seçimleri çok daha önem arz eder hale gelmiştir.11 ilimizde meydana gelen deprem felaketinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ortaya koymuş olduğu hizmetler çerçevesinde burada acı içerisinde zafere mühür vuran vatandaş topluluğu vardır. Bunlar Cumhurbaşkanı'na 1 milyonu aşkın oyla mührü vurmuştur. Şimdi ikinci mührü vurma zamanı 28 Mayıs'tır. Mührü vurmak için, mührü elinize alın, koşa koşa sandığa gidin” diye konuştu.

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