MHP lideri Bahçeli: 'Akdeniz'in güvenliğini tehdit eden yegane ülke Yunanistan'dır'

Partisninin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Densiz Dendias'ın ağzının payını veren, haddini bildiren ve gevşeyen ayarlarını sıkıştıran Çavuşoğlu'nu tebrik ediyorum” diye konuşurken “Türkiye'nin itibar ve saygınlığını gölgelemeyi aklından geçiren Yunan Bakan sert kayaya çarpmış, parmak sallayım derken Türk pençesini yemiştir” açıklamasında bulundu.

“Artan gerilimin yatıştırılması konusunda Türkiye'den başka inisiyatif üstlenen ikinci bir ülke ne yazık ki yoktur”

Bahçeli, “Türkiye bugün dört bir taraftan sıkıştırılmak, çembere alınmak istenmektedir. Rusya-Ukrayna arasında yükselen tansiyon, Kerç Boğazı'nın askeri gemilere kapatılıp Azak Denizi'nin ablukaya alınması, ABD'nin Karadeniz'e savaş gemisi göndermekten vazgeçip devreye İngiltere'nin girmesi bölgenin her türlü ihtimale açık olduğunu teyit etmektedir. Rusya, Ukrayna sınırına çok ciddi askeri yığınak yaparken, Kırım'a da asker konuşlandırmıştır. Artan gerilimin yatıştırılması konusunda Türkiye'den başka inisiyatif üstlenen, öne çıkan, aktif bir dış politika izleyen ikinci bir ülke ne yazık ki yoktur. Ukrayna ve Rusya arasında çıkacak muhtemel bir savaşın diğer taraf ülkelerin müdahalesiyle yaygınlaşması, nihai olarak huzur ve barış denizi olan Karadeniz'in kana boyanması kuşkusuz felakettir” ifadelerini kullandı.

“Fransız araştırma gemisi ve refakatçisi Yunan savaş gemisi kıta sahanlığımıza tecavüz etmiştir”

Yunanistan'ın çarpık bir plan ve çirkin bir senaryo dahilinde tahrik kampanyasını yoğunlaştırdığının altını çizen MHP Genel Başkanı Bahçeli, “Kuzeyimizde bunlar yaşanıyorken, Akdeniz'de Yunanistan çarpık bir plan ve çirkin bir senaryo dahilinde tahrik kampanyasını yoğunlaştırmaktadır. Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyareti esnasında yayımlanan bir Navtex ile Girit'in güney doğusunda bir Fransız araştırma gemisi ve refakatçisi Yunan savaş gemisi kıta sahanlığımıza tecavüz etmiştir. Zamanında müdahale eden Türk firkateynleri ise mütecaviz emellere set çekmiş, müsamaha göstermemiştir” açıklamasını kaydetti.

“Densiz Dendias'ın ağzının payını veren, haddini bildiren ve gevşeyen ayarlarını sıkıştıran Çavuşoğlu'nu tebrik ediyorum”

Yunan Bakan Dendias'ın sert kayaya çarparak Türk pençesi yediğini dile getiren Bahçeli, “Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın Türk Dışişleri Bakanı'yla ortak basın toplantısında sergilediği nezaketsiz, mesnetsiz, kaba ve gerçeklerle uzaktan yakından ilgisi olmayan suçlayıcı ifadeleri Türkiye'ye kriz çıkarmak amacıyla özel olarak gönderildiğine işaret etmiştir. Densiz Dendias'ın ağzının payını veren, haddini bildiren ve gevşeyen ayarlarını sıkıştıran Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu huzurlarınızda yürekten tebrik ediyorum. Basın toplantısı öncesi Sayın Çavuşoğlu'na, mevkidaşının anladığı dilden konuşması hususunda talimat veren Sayın Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin itibar ve saygınlığını gölgelemeyi aklından geçiren Yunan Bakan sert kayaya çarpmış, parmak sallayım derken Türk pençesini yemiştir” açıklamasında bulundu.

“Akdeniz'in güvenliğini tehdit eden yegane ülke Yunanistan'dır”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Anlaşılan Türkiye'nin Akdeniz'de meşgul edilmesi planlanmaktadır. Bize göre buradaki hedef, Rusya ve Ukrayna gerilimindeki sağlam duruşumuzu bozmak, Doğu ile Batı arasındaki dengeli tutumuzu budayarak bir tercihe zorlamaktır. Yunanistan'ın maşalık ve korsanlığa soyunması, bu ülkenin Dışişleri Bakanı'nın olay çıkarmak niyetiyle Türkiye'ye gelmesi önü arkası düşünülmüş, diplomatik teamüllerle ters düşmüş ucuz bir oyundur. Kuyu kazan, kazdığı çukura paldır küldür devrilmiştir. Akdeniz'in güvenliğini tehdit eden yegane ülke Yunanistan'dır. Gayri askeri statüde olması antlaşmalarla güvenceye alınan 12 Ada'yı silah ve askerle dolduran Yunanistan hem suçlu hem de korkaktır. Batı Trakya'da Müslüman azınlıktan bahseden bu çürük kafalar, oradaki azınlığın aynı zamanda Türk olduğunu, bu gerçeği değiştirmeye hiçbir çapulcunun, hiçbir muhasım ülkenin takatinin yetmeyeceğini bilmeleri ve kabullenmeleri şarttır. Sayıları 150 bine ulaşan Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının kendi baş müftülerini seçmekten mahrum olmaları büyük bir haksızlık, vahim bir hukuksuzluktur. Lozan Antlaşması çiğnenmektedir.”

“Görüldüğü kadarıyla Yunanistan tarihten hiç ders almamıştır”

Yunan askerlerinin Ege'ye nasıl döküldüğünü hatırlatan MHP Genel Başkanı Bahçeli, “2012 yılında Batı Trakya'yı ziyaretimiz sırasında, bizleri alicenaplıkla karşılayan, ‘Evinize hoş geldiniz' diyerek sevinç içinde kucaklarını açan soydaşlarımız asla yalnız değildir, asla çaresiz değildir, asla sahipsiz değildir. Görüldüğü kadarıyla Yunanistan tarihten hiç ders almamıştır. Anadolu'dan kaçarken enselerinden yakalanan Yunan askerlerinin Ege'ye nasıl döküldüğünü, bir daha karaya çıkarlarsa dünyayı başlarına nasıl geçireceğimizi bu küçücük ülke sanıyorum hafızasından da çıkarmıştır. Densiz Dendias'a ve Başbakan Miçotakis'e destursuz bağa girenin sopayla kovalanacağını birilerinin tek tek anlatmasında yarar olacaktır. Deve nasıl ki boynuz ararken kulağından olmuşsa, Yunanistan da aklını başına almazsa değil kulağından bu gidişle boynundan da mahrum kalacaktır. Lafla peynir gemisi yürümez, Akdeniz'de fitnenin fermanı okunamaz. Dilden gelen elden gelse keyfi yeten sultan, canı çeken de denizler hâkimi olurdu. Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı provoke edenler Akdeniz ve Karadeniz'de stratejik hesapları olan hunhar emperyalistlerdir. Bunu görüyor, bunu biliyoruz” şeklinde konuştu.

“Yunanistan hükümeti unutmasın ki, mazlumların ahı hiç kimsenin yanına kalmayacak, bu hesap yarına bırakılmayacaktır”

Yunanistan'ın İsrail ile kapsamlı bir savunma anlaşması imzaladığını hatırlatan Bahçeli, “Aynı Yunanistan, şu mübarek günlerde Filistin'e şiddetle musallat olan Yahudi yerleşimci terörünü tasdik edercesine, İsrail ile kapsamlı bir savunma antlaşması imzalamıştır. İnsaf ve merhamet bilmeyen, hoşgörü ve insanlık tanımayan bu ülkenin kolluk güçleri, mültecilerin üzerine benzin döküp yakmaya teşebbüs edecek kadar acımasızdır, alçaktır, barbardır. Hani Avrupa değerleri? Nerede insan hakları? Nereye gitti insani yardım kuruluşları? AB'nin ve ABD'nin arkasına gizlenerek terör estiren, zulüm yağdıran Yunanistan hükümeti unutmasın ki, mazlumların ahı hiç kimsenin yanına kalmayacak, bu hesap yarına bırakılmayacaktır. Türk milleti, evinden barkından kopmuş masum yavruları, kimi kimsesi olmayan muhtaç ve düşkün insanları vicdan örtüsüyle, şefkatli dokunuşuyla korumaya alırken, Yunanistan'ın ateşe verme iştahı tek kelimeyle kansızlıktır. Nitekim herkes soyuna çekecek, kanının ve fıtratının gereğini yapacaktır” ifadelerini kullandı.

“Türk milleti oyunları bozmaya muktedir”

Bahçeli, “Türkiye alerjisi ortak paydaları olan, Doğu Akdeniz'de aleyhimize ittifak kuran Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışişleri bakanları düzeyinde özel bir toplantıyla bir araya gelmeleri muhasım cephenin faal halde olduğunu göstermektedir. Türk milleti oyunları bozmaya muktedir, zalimleri ve piyonlarını her saha ve zeminde karşılamaya da kararlıdır” diye konuştu.

“Bu tertibe sahip çıkan kim varsa Yunanistan'ın hizasındadır”

104 emekli amiralin bildirisi kendilerine göre karanlık bir planın ilk halkası olduğunu belirten MHP Genel Başkanı Bahçeli, “Akdeniz ve Karadeniz'de Türkiye'nin milli güvenliği risk ve tehditlere maruz kalmışken, 104 emekli amiralin bildirisi bize göre karanlık bir planın ilk halkasıdır. Türkiye'nin mavi vatanında her zamankinden fazla tedbirli ve kuvvetli olması gerekirken, 4 Nisan bildirisinin Deniz Kuvvetleri'mizi töhmet altında bırakması, donanmamız üzerine gölge düşürmesi iç ve dış bağlantıları olan ahlaksız bir tertiptir. Bu tertibe sahip çıkan kim varsa Yunanistan'ın hizasındadır. Yargıtay eski Başkanı Sami Selçuk'un, 4 Nisan darbe çağrısının mertçe kaleme alındığını bir gazete aracılığıyla açıklaması ise tam manasıyla namertliktir. Emekli amirallerin bildirisini anayasal hak gören, düşünce özgürlüğüyle izah eden cunta sevdalıları, demokrasi muhalifleri, neyin ön hazırlığıyla, hangi amaçların propaganda faaliyetleriyle tembihlenmişlerdir? Her puslu dönemde, yargıya yuvalanmış bir ucubenin ağzını açması, nifak saçması nereye kadar olağan karşılanacaktır? 2007 yılındaki Cumhurbaşkanı seçimini mimarı olduğu 367 düğümüyle krize sokan Kanadoğlu'ndan sonra şimdi de devreye beyni sulanmış Yargıtay eski Başkanı mı girmiştir?” açıklamasında bulundu.

“Utanmazlar, 128 milyar doları bırakın da, 104 emekli amiralin 4 Nisan bildirisinin hesabını verin”

Bahçeli, “Belli merkezlerde projelendirilip kamuoyuna servis edilen 128 milyar dolar nerede sorusu, ihanetin ve melanetin maskesi olarak mı kullanılmaktadır? Hazine ve Maliye Bakanı kaybolan para yok diyor, Merkez Bankası Başkanı aynı şeyi söylüyor, üstelik somut ve rasyonel veriler de bu ifadeleri doğruluyor, ne var ki CHP-İP-HDP ağız birliği etmişçesine 128 milyar doların akıbetini sorguluyor. Bre utanmazlar, 128 milyar doları bırakın da, 104 emekli amiralin 4 Nisan bildirisinin hesabını verin. Çünkü alayınız işin içindesiniz. Aradığınız para devletin kasasında, peki siz neredesiniz? Hz. Ömer, utanması olmayanın kalbi ölüdür, demişti. Bunların siyasetleri de kalpleri de iflas etmiştir. Mertlikleri ise sıvası dökülmüş kerpiç duvar gibidir. İşi gücü bırakıp gece yarısı bildirisi yayımlamak, sonra da metin değiştirilmiş, haberim yoktu, nasıl olduğunu bilmiyordum, diyerek kıvırmak mertlik değildir. Mertlik, demokrasiye sahip çıkmaktır. Mertlik, milli iradeye sadakat göstermektir. Mertlik, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunmaktır. Mertlik, Yargıtay eski Başkanı'nda olmayan, zillet ittifakında görülmeyen haslet ve davranış kalıbıdır” şeklinde konuştu.

"Kur'an Kurslarının laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle kapatması Rumların değirmenine su taşıyan kepazeliktir"

Bahçeli, "Yunanistan'ın tahammül sınırlarını zorlayan tacizleri sürerken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'nin Kuran Kurslarının laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle kapatması Rumların değirmenine su taşıyan kepazeliktir. Bu mahkemeye nüfuz eden bağnazlığın ne laiklikle, ne de din ve inanç hürriyetiyle alakası vardır. Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesinin neresi laikliğe aykırıdır? Allah kelamına yönelik bu saygısızlığın, bu nefretin neresinde laiklik vardır? Anayasa Mahkemeleri her yerde çıbanbaşı, her yerde sorun kaynağıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'nin bu ilkel kararından dönmesi inancımıza ve insanlık onuruna saygının bir gereğidir. Mübarek Ramazan ayında, söz konusu mahkeme kararını kınıyor, asıl laikliğe aykırılığın bu mahkemenin varlığında ortaya çıktığını buradan ifade ediyorum" dedi.

'Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümünü yeni bir anayasayla taçlandırmak bu millete yapılacak en önemli, en değerli hizmetlerden birisidir'



Yunus Emre Kartal - İbrahim Berat Yılmaz







