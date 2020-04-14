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MHP Lideri Bahçeli: 'Büyük bir üzüntü duydum, Haydar Baş değerli bir şahsiyetti'

MHP Lideri Bahçeli: 'Büyük bir üzüntü duydum, Haydar Baş değerli bir şahsiyetti'
MHP Lideri Bahçeli: 'Büyük bir üzüntü duydum, Haydar Baş değerli bir şahsiyetti'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Covid-19 salgını nedeniyle vefat eden BTP Genel Başkanı Haydar Baş için bir taziye mesajı yayımlayarak, “Büyük bir üzüntü duydum. Haydar Baş, hem akademik yönüyle hem de siyasi kişiliğiyle ülkemizde hatırı sayılan ve saygın bir yeri olan değerli bir şahsiyetti” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'ın yeni tip korona virüs (Covid-19) hastalığı sebebiyle vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı.

BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın Covid-19 hastalığına yakalanarak tedavi gördüğü hastanede vefat etmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü belirten Bahçeli, “Büyük bir üzüntü duydum. Haydar Baş, hem akademik yönüyle hem de siyasi kişiliğiyle ülkemizde hatırı sayılan ve saygın bir yeri olan değerli bir şahsiyetti. Bu münasebetle başta Haydar Baş olmak üzere Covid-19 hastalığından dolayı hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Ayrıca salgından etkilenip tedavi gören bütün vatandaşlarımıza şifa dileklerimle birlikte geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Covid-19 hastalığından milletimizi ve tüm insanlığı esirgeyip korumasını Rabbim'den niyaz ediyorum” dedi.

Emin Kuvat
 

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