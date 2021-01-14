MHP Lideri Bahçeli: 'Cumhur İttifakı'nı bozmayı hiçbir şart altında aklımın köşesinden geçirmem'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. “Ne ibret verici bir gerçektir ki, kırk alim bir delille ikna olur da, bir cahil kırk delille ikna olamaz” ifadelerini kullanan Bahçeli, “Farabi diyor ki, bilmek bir usta edasıyla hayata şekil vermektir. Susması gereken yerde konuşanlar, üstelik boş ve yalan konuşanlar hayatın akışını bozan tortulardır. Dilden dökülenlere kalbin kefaleti, kalpten geçenlere dilin tercümanı ancak onurlu, olgun ve omurgalı insanların harcıdır. Bu harç ki, bir insanın haysiyet sütunlarını, hamiyet ve şahsiyet kolonlarını inşa eder. Bunlardan mahrumiyet çekenlerin dünyası külliyen mağlubiyettir” dedi.

"HDP'nin kapatılmasıyla ilgili görüşümüz berraktır ve öncelikle bir hukuk meselesidir"

HDP'nin kapatılmasıyla ilgili görüşlerinin berrak ve öncelikli bir hukuk meselesi olduğunu bildiren Bahçeli, “HDP'nin kapatılmasıyla ilgili görüşümüz berraktır ve öncelikle bir hukuk meselesidir. İnanıyorum ki, hukuk kendi mecrasında en makul ve milli vicdana muvafık çözüm yolunu bulacak ve adalet tesis edilecektir. MHP'ye düşen bir sorumluluk olursa da gereği seve seve yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

"Cumhur İttifakı'nı bozmayı hiçbir şart altında aklımın köşesinden geçirmem"

Cumhur İttifakı'nın sonuna kadar yaşayacağını aktaran Bahçeli, şunları kaydetti:

“Cumhur İttifakı hususunda fitne çıkarmak için tahkimat yapanlara da diyorum ki, rahat olun, huysuzluğu bırakın, hırçınlıktan dönün, samanlıkta olmayan iğneyi aramaktan vazgeçin. Net olarak açıklıyorum, neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır. Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı'nın zeminini genişletmek amacıyla yaptığı veya yapacağı temas ve ziyaretlerden rahatsız olmamız söz konusu değildir. Hatta bu temas ve ziyaretlerin ittifakımızın güçlenmesine hizmet edeceğinden dolayı desteğimiz tamdır. Herkes işine baksın, falcılık yapmasın, niyet okumasın, boşa sallayıp dolu tutmanın arayışında olmasın. Cumhur İttifakı Türk milletinin ruh kökünden doğmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte Türkiye'nin yegane güvencesidir. Malum yorumcular, mahut televizyon ve gazeteler bilsinler ki: Bit için dam yakmam. Pire için yorganı ateşe vermem. Karanlık emel sahipleri boşu boşuna çırpınmasın, boş yere hayal kurmasın. Cumhur İttifakı'nı bozmayı hiçbir şart altında aklımın köşesinden geçirmem. Biraz edep diyorum. Biraz izan diyorum. Asılsız isnat ve iftirayla varılacak yer derin bir çukurdur. Bizim için çukur kapatılmak için vardır. Hz. Mevlana ne güzel de söylemiş: ‘Aklım kalbime; ‘İman nedir' diye sordu: Kalbim ise aklımın kulağına eğilerek iman ‘Edeptir' dedi.' Cumhur İttifakı, aziz milletimizin ve henüz doğmamış Türk çocuklarının huzur meşalesi, umut nişanesi, birlik ve kardeşlik kaynağıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızla ittifakımız çıkara değil tertemiz milli hedeflere bağlı ve millete hizmet aşkına dayalıdır. Yusuf Has Hacib'ten mülhem diyeceğim son olarak şudur: Sözlerim, gözü olmayanlara göz, özü olmayanlara ders olsun. Milletime de gönülden selam olsun.”

Mevlüt Hasgül