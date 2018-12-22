MHP Lideri Bahçeli: 'Fırat'ın doğusuna operasyon hayat memat meselesi'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesinin muteber ve muhterem bir çoğunlukla kabulü memnuniyet vericidir. Milliyetçi Hareket Partisi hem Cumhur İttifakı'na hem de yeni sistemin varlığına bağlılığından dolayı bütçeye müsterih ve müftehir bir vicdanla evet demiştir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2018 yılı ülkemiz için tarihi dönüşüm, milli diriliş dönemidir. Bu yıl içinde yüzyıla sığmayacak demokratik atılımlar yaşandı. Önümüzü kesmeye çalışanlar sükûtu hayale uğradılar. Pes etmemizi bekleyenler pert oldu, zamanla elendi. Allah'a çok şükür bin yılların mirası yeni bin yıllara güvenle eklemlendi" dedi.