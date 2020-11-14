MHP Lideri Bahçeli, merhum İbrahim Metin ve Ahmet Kekeç'e Allah'tan rahmet diledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Ülkücü hareketin simge isimlerinden olan İbrahim Metin'in vefatını derin bir üzüntüyle yaşadığını aktaran Bahçeli, gazeteci yazar Ahmet Kekeç'e de Allah'tan rahmet diledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, merhum İbrahim Metin'in “Ülkücü odur ki, sürüden kafasını kaldırıp nereye gittiğini gören insandır. Ülkücü lider insandır” sözünü hatırlatarak, “Ömrünü davasına adayan mümtaz ve muhterem bir insandı. Konya'dan çıkıp Türk milliyetçiliğinin simge isimlerinden birisi olmuştu. Fikir ve düşünceleriyle milli gönülleri aydınlatmıştı. Partimizde önemli görevler almıştı. Devlet Gazetesi'yle, Töre-Devlet Yayınevinin sahibiydi. Arkasında pek çok izler bırakarak geçen hafta aramızdan ayrılıp ebediyete irtihal etti” diye konuştu.

Merhum İbrahim Metin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve MHP camiasına sabır ve başsağlığı dileklerini ileten Bahçeli, Covid-19 salgınından dolayı hayatını kaybeden gazeteci yazar Ahmet Kekeç'i de rahmetle andı.

Bahçeli, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Ayrıca gazeteci yazar Ahmet Kekeç yakalandığı KOVİD-19 hastalığından kurtulamayarak bugün hayata gözlerini yumdu. Türk basını irade sahibi inanmış bir kalemini kaybetti. Merhum Ahmet Kekeç'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. KOVİD-19 hastalığından dolayı tedavi gören her insanımıza şifalar diliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah rahmet etsin. Tedbirli olalım, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edelim. Çünkü virüs bizden daha güçlü değildir. Başaracağız, bu virüsü yeneceğiz.”

Emin Kuvat

