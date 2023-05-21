MHP Lideri Bahçeli: 'Parlamenter sisteme tekrar dönüş memleketi felakete sürükleyiştir'

Deprem bölgesi Hatay'ın Antakya ilçesi Konya 2. Etap Konteyner Kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önce vatandaşlara seslenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Eğer ülke geçmişte olduğu gibi çok partili koalisyonlarla yönetilmiş olsaydı yani 76 yıl içerisinde 17 koalisyon kurulsa bir o kadar da hükümetler yıkılmış olsaydı böyle bir büyük felaketin altından kalkmak mümkün değildi. Onun için parlamenter sisteme tekrar dönüş, memleketi felakete sürükleyiştir. Bunu kabul edemeyiz, etmemeliyiz. Öyleyse bir çıkış yolu bulmak durumundayız. Bu çıkış yolu 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçim sonrasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş Cumhurbaşkanı olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiyi 12. Cumhurbaşkanı yapmış ve onunla beraber oluşmuş olan yüksek bir yönetim anlayışı ve kadrosuyla elleri kolları sıvayarak bugün şu an için toplantı yapmaya gelecekte daha güzel hayata kavuşmayı arzulayan bir fırsatı yakalamış olduk" dedi.

"Bu sistemi değiştirmeye yönelmek Türkiye'ye ihanet olur"

"Bu sistemi değiştirmeye yönelmek Türkiye'ye ihanet olur" diyen Bahçeli, "O zaman bütün Hataylılar böyle bir sürece karşı bir de yaşanan felaketler oldu. Depremler oldu, seller oldu. Buna benzer yangınlar oldu. Bütün bunları aşarak böyle bir hizmeti sunmak isterken tekrar geriye dönüş yaygarasıyla, 'parlamenter sisteme dönmemiz lazımdır' diyerek milleti aldatarak, türlü türlü yalanla, dolanla, soğanla, patatesle kandırmaya yönelenlere eğer inanmış olsaydık bugün Türkiye'de bu büyük felaketin altından kalkmak inanın ki mümkün olmazdı. Ama Cenab-ı Allah lütfetti. 24 Haziran seçimlerinde bir dönüşüm sağlandı. Bu milli bir reform olarak siyasi hayatımızda yerini alan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş rejimi değiştirmek anlamı taşımaz. Bunu söyleyenler rejimi tekrar eski yere götürmeye, darbeler, fitneyle, fesatla ülkeyi yönetmeye çalışan parlamenter sistemin uşakları olmuşlardır. O sebepten dolayı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 5 yıla yakın bir süredir ülkemizi önce ekonomik, sosyal sıkıntılarını aşmak için yangınıyla, seliyle, depremiyle her türlü fedakarlığı yaparken Türkiye'yi de birçok yönüyle geleceğe hazırlayan ve bugün için tekrar yeni bir yüzyılı milletçe yaşatmaya imkan tanıyan bir kararlılıkla büyük bir fedakarlık içerisinde bir sistemi hayata geçirmişlerdir. Bu sistem başarılı olmuştur. Bu sistemi değiştirmeye yönelmek Türkiye'ye ihanet olur. Onun için sistemden vazgeçemeyiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini devamlı kılmak yapılan hizmetleri durdurmamak gerekmektedir. Öyleyse muhterem Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı on üçüncü kez tekrar Cumhurbaşkanı yaparken Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ikinci dönemini de yaşamaya ülkeye hazır hale getirmek mecburiyetindeyiz” şeklinde konuştu.

İsa Akar - Hakan Sahilli

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