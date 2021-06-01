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MHP Lideri Bahçeli: 'Ülkemizin erken seçim gibi bir gündemi yoktur'

MHP Lideri Bahçeli: 'Ülkemizin erken seçim gibi bir gündemi yoktur'
MHP Lideri Bahçeli: 'Ülkemizin erken seçim gibi bir gündemi yoktur'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Devlet Bahçeli'nin açıklamaları:

"Türkiye'yi kötüleme yarışına girenler, çorak zihniyetlerdir. Siyasi mücadelenin bir ahlakı olmalıdır. Demokrasi mücadelesinde nihai karar mercii millettir."

 "Türkiye'nin önünü kesmeyi amaçlayan operasyonlar yoğunlaştı, Türk Milleti böyle bir tuzağa düşmeyecektir"

"Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarının nesnesi olduğunu göremiyor. Ülkemizin erken seçim gibi bir gündemi yoktur. Seçimler 2023 yılı Haziran ayında yapılacaktır"

"PKK ve FETÖ davaları bir an önce sonuçlandırılmalıdır."

“Atatürk bizim börkümüzdür, birliğimizdir, ona laf yoktur.”

 “Atatürk'e dil uzatan daha iyi Müslüman olduğunu mu sanıyor.”
 

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