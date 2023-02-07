MHP lideri Bahçeli'den AFAD'a 1 milyon liralık yardım

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin büyük bir felakete maruz kaldığını belirterek, üzüntülerinin tarifsiz olduğunu vurguladı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinin merkez üssü olduğu depremlerin vahim bir yıkıma neden olmakla birlikte yürekleri dağladığını ve Türk milletini derinden sarstığını belirten Bahçeli, “Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasına binaen; Anayasa'nın 119. maddesi uyarınca on ilimizi kapsamak suretiyle üç ay süreyle OHAL ilan edilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi bu isabetli OHAL kararını kararlılıkla desteklemektedir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, şahsı adına depremle mücadele çerçevesinde AFAD'a 1 milyon liralık yardım yaptığını bildirerek şunları kaydetti:

“Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın da kan bağışı başta olmak üzere her konuda destek ve yardımını sahada göstereceğini bu vesileyle açıklıyorum. Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, halen tedavi altında bulunan vatandaşlarımıza şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, vatanımız sağ olsun, milletimiz sağ olsun.”

Huzeyfe Tarık Yaman

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.