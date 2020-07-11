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MHP lideri Bahçeli'den Ayasofya mesajı!

MHP lideri Bahçeli'den Ayasofya mesajı!
MHP lideri Bahçeli'den Ayasofya mesajı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Nihayet Ebulfetih Sultan Mehmet Vakfı’nın mülkiyetinde olan Ayasofya Camisi’nin kilitleri açılmış, maziyle atinin manevi kucaklaşması temin edilmiştir."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hitamında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla Ayasofya Camisi'nin yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasının önündeki bütün sahte ve sanal bariyerler yıkılmıştır."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ayasofya Camisi Türk milletinin emanetindedir. Bu emanetin üzerinde şaibe oluşturmak ve şüphe uyandırmak hiç kimsenin haddi ve harcı değildir."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ayasofya yeryüzündeki bütün camilerimizi, bütün mescitlerimizi selamlayacaktır."

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