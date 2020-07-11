MHP lideri Bahçeli'den Ayasofya mesajı!

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hitamında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla Ayasofya Camisi'nin yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasının önündeki bütün sahte ve sanal bariyerler yıkılmıştır."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ayasofya Camisi Türk milletinin emanetindedir. Bu emanetin üzerinde şaibe oluşturmak ve şüphe uyandırmak hiç kimsenin haddi ve harcı değildir."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ayasofya yeryüzündeki bütün camilerimizi, bütün mescitlerimizi selamlayacaktır."