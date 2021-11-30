MHP Lideri Bahçeli'den Azerbaycan'a taziye mesajı

MHP Lideri Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dost ve kardeş ülke Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Devlet Sınır Hizmetleri'ne ait bir helikopterin Karaheybetli'de kaza kırıma maruz kalması sonucunda 14 Azerbaycan askerimiz şehit düşmüş, 2 askerimiz de yaralanmıştır. Acımız ortak, üzüntümüz büyüktür. Söz konusu elim helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralananlara da şifalar niyaz ediyorum. Aziz şehitlerimizin ailelerine, Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Genelkurmay Başkanı'na ve tüm Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan