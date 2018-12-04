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MHP lideri Bahçeli'den meclis başkanlığı açıklaması

MHP lideri Bahçeli'den meclis başkanlığı açıklaması
MHP lideri Bahçeli'den meclis başkanlığı açıklaması

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Meclis başkanlığı iddialarına ilişkin, "MHP'de pazarlık söz konusu olmaz" dedi.

MHP lideri Bahçeli'den meclis başkanlığı açıklaması - Tıkla İzle

Partisinin TBMM grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın mahalli idareler seçimindeki yönetici çalışmalarını devam ettirdiğini ve çalışmaların olumlu olduğunu belirterek, "Şu andaki çalışma 30 belediye üzerinde yoğunlaşmaktadır. Partizanca değil akıllıca bir yol izlenmektedir. Hayırlı bir sonuç elde edilecektir" mesajını verdi. 

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı ziyaretinden sonra Türkiye'ye dönmesinin ardından arzularsa görüşeceklerini söyledi. 

Meclis başkanlığı için MHP'nin bir talebi olup olmadığı sorulan Bahçeli, "MHP'de pazarlık söz konusu olmaz" şeklinde konuştu.  

Yağmur Yıldız - Nurullah Geylani
 

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