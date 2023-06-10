MHP Lideri Bahçeli'den MKE'deki patlamada şehit olan işçilerin ailelerine başsağlığı mesajı

MHP Lideri Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sabah saatlerinde MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada şehit 5 işçiye başsağlığı diledi. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını belirten Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“MKE Kurumuna bağlı olan ve Ankara Elmadağ'da kurulu bulunan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nın dinamit lokumu hazırlama bölümünde bugün meydana gelen müessif ve şiddetli patlamada maalesef beş işçimiz şehit düşmüştür. Acımız gerçekten de büyüktür. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikatın başlatılmasının yanı sıra, ilk etapta patlamanın kimyasal tepkimeden kaynaklandığı da açıklanmıştır. Bu vesileyle hayatlarını kaybeden işçilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, kederli ailelerine, mesai arkadaşlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun diyorum.”

Oğuzhan Halil Özbek



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.