MHP Lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar!

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Bırakınız Putin'i, Türk milletinin karşısında konuşmaya, ahkam kesmeye, tarih hatırlatmasına hiç kimsenin, hiçbir devletin ne yüzü ne de cüreti yetecektir. Donbas'ı Ukrayna'dan koparma hamlesi bölücülüktür. Bu bölgenin sözde bağımsızlığının ve egemenliğinin Rusya Parlamentosu tarafından tasdiki evrensel hukuk kurallarını infaz etmektir. Ukrayna krizinin bir ucunda Rusya zorbalığı varken diğer ucunda NATO ve batılı ülkelerin tahrik ve provokasyonlarının yer aldığı açıkça meydandadır.

Söz konusu askeri işgalin iki amacı olduğu anlaşılmaktadır. İlki NATO desteği olan Ukrayna'nın Rusya'yı tehdit eder halden çıkartılması, ikincisi de Ukrayna'nın Rus nüfusunun güvenliğinin sağlanmasıdır.

Batı sürekli top çevirmiş, yavan açıklamalarla zamana oynamış, otomatik pilota bağlanmış kınama mesajlarıyla durumu kurtardığını zannetmiş, Ukrayna'yı Rusya'nın kucağına ve kursağına teslim etmiştir.

Bize göre Ukrayna'nın bugüne kadarki talihsizliği bağımsız kararlar alamamış olmasıdır.

Ukrayna'nın siyasi ve toprak bütünlüğü ile egemenlik haklarına saygı duyulmalıdır. Rusya ile Ukrayna arasında çok acil ateşkes rejimi tesis edilmelidir. Rusya işgalden derhal ve ön şartsız vazgeçmeli, askeri unsurlarını geri çekmelidir.

Gelişmeler ve gerçekler göstermiştir ki hem Rusya hem de Ukrayna ile doğrudan temas kuracak, görüşecek ve masaya oturabilecek tek ülke Türkiye'dir.

Ukrayna'yı işgal eden Putin haksızdır, bu haksızlığın cezasız kalması mümkün değildir.

Ukrayna'da mukim vatandaşlarımızı Türkiye'ye büyük bir mücadeleyle getiren hükümete kara çalanlar, İstanbul'a kar yağdığında iki mahalle arasındaki ulaşımı sağlamaktan aciz kaldıklarını ne çabuk unutmuşlardır.

Bu çirkin muhalefet zihniyeti, iktidarı düşürmek adına vatanı düşürmeye çoktan hazır olduğunu her defasında göstermiştir.

Kılıçdaroğlu hayal aleminde geziyor, Türk ve Türkiye düşmanlarını aklamak için uğraşıyorsun. Düşman her kimse, her neredeyse S-400'ün hedefi orasıdır.

Zillet İttifakı'nın ana ortakları Ukrayna krizi esnasında majestelerine muhalefeti olarak sivrilmiş, Biden'in muhbiri olarak serpilmiş, fener ışığı gibi emperyalist ülkeleri selamlamışlardır.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi hususunda Türkiye'nin duruşu sağlam, tutumu dengeli ve berraktır. Zillet İttifakı'nın Montrö hatırlatması siyasi tuzak, sözleşmenin gerçek boyutuyla terstir.

Ukrayna'da mevcut Cumhurbaşkanı ile son seçimdeki siyasi rakibi aynı anda çelik yelek giyip ülkelerini savunurken Zillet İttifakı Allah muhafaza sırtımıza hançer vurmanın hazırlığı içerisindedir.

Yarının Türkiye'sini inşa etmek için adım attıklarını söyleseler de metinde Türkiye yoktur. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem teklifi güçsüzleştirilmiş Türkiye'nin taslak beyannamesidir.