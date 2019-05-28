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MHP Lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar!

MHP Lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar!
MHP Lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar!

MHP Lideri Bahçeli'den önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin önemli açıklamalarından satır başlıkları:

- '27 Mayıs 2019 tarihinde, topçu atışları ve jetlerimizin hava akınıyla başlayan, müteakiben Irak'ın Kuzeyindeki Hakurk Bölgesine komando tugaylarımızın intikaliyle derinleştirilen Pençe Operasyonu terörle mücadele sürecinin en önemli safhalarından birisidir'

- Beklentimiz ve temennimiz terörle mücadelenin Fırat'ın Doğusunu da kavraması ve kuşatmasıdır. Hıyanet hiçbir teröristin yanına bırakılmamalıdır. Terörle mücadele ve sürdürülen tesirli operasyon siyasi ve diplomatik kanallarla da güçlendirilmeli, genişletilmelidir.",

- MHP Lideri Devlet Bahçeli: "MHP, 'Pençe Operasyonu'nu ön şartsız desteklemektedir. Duamız Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin kahraman askerleri üzerinedir."

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