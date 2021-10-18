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MHP lideri Bahçeli'den Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı

MHP lideri Bahçeli'den Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı
MHP lideri Bahçeli'den Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden BAYKAR Yönetimi Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı yayınladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabından Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı yayınladı.

Genel Başkan Bahçeli paylaşımında, “Türkiye'mize yaptığı hizmetlerle milletimizin haklı takdir ve övgüsünü kazanan, milli ve yerli silah sanayinin gelişmesinde muazzam çabası olan, bu kapsamda öncü vasfıyla tanınan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatından büyük bir üzüntü duydum. İnsansız hava aracı teknolojisinin yükselişinde kilit rol üstlenen, aynı şekilde milli teknoloji hamlesinde müstesna bir yeri bulunan Özdemir Bayraktar'a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; muhterem ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Sadettin Aliusta
 

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