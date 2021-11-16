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MHP Lideri Bahçeli'den Sezai Karakoç için taziye mesajı

MHP Lideri Bahçeli'den Sezai Karakoç için taziye mesajı
MHP Lideri Bahçeli'den Sezai Karakoç için taziye mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kelimelere kırbaç vurup cümleleri koşturan, dizeleri gönlünün enginliğiyle inşa edip arkasında gıpta edilecek edebi bir hazine bırakan usta şair, saygın düşünür, değerli siyaset insanı Sayın Sezai Karakoç'un vefatından duyduğum üzüntüyü bilvesile paylaşıyorum. Diriliş şiirini yetim bırakıp, kaderin üstündeki kaderi yüreğinde taşıyarak 88 yaşında ebediyete intikal eden merhum Sezai Karakoç'a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan

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