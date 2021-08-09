MHP Lideri Bahçeli'den üniversite sınavı açıklaması!

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başlıkları:

- Gençlerimizin mühim sorunlarından birisi üniversite sınavıdır. Bizim bu konudaki görüş ve teklifimiz çok açıktır. Üniversite sınavı kaldırılmadan, üniversite kapılarına yığılan genç kuşağın özlemleri karşılanmadan hakkaniyetli ve huzurlu bir vicdana kuşkusuz sahip olamayız.

- Bu şartlar altında özellikle üniversite sınavına giren kardeşlerimizin ve ailelerinin çağrı ve talepleri duyulmalıdır. 2021 yılında YKS'ye 2 milyon 416 bin kardeşimiz girmiştir. Sonuçlara baktığımızda derhal tedbir almamız gereken bir tabloyu çok net olarak görmek mümkündür

- 2021 YKS sonuçlarına göre, sayısal puan türünden 390 bin 132, sözel puan türünden 563 bin 808, eşit ağırlıklı puan türünden de 587 bin 678 kardeşimiz barajı geçmiştir. Salgının neden olduğu ağır ortamdan dolayı genel başarı düzeyi bu yıl çok düşmüştür