MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun 'Elektrik faturasını ödemeyeceğim' çıkışına "Bir provokasyondur. Ödemezse sonucu bellidir, elektriği derhal kesilmelidir" yanıtını verdi.

6 muhalefet partisi liderinin buluşmasına da değinen Bahçeli, "Görünüşte 6, gerçekte 7 partinin bir siyasi dağılma içinde oldukları bir kez daha görülmüştür. Masanın gizli bir ayağı vardır, o da HDP'dir. Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür" ifadelerini kullandı.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları ise şöyle;

'Döviz kuru artınca fiyat etiketlerini kabartanlar döviz inince aynı etkiyi göstermemişlerdir. Fırsatçılara göz açtırılmamalıdır.'

'Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli. Kırım'ın ilhakından vazgeçilmelidir.'

'Zillet ittifakının 28 Şubat'a gün vermesi tesadüf değildir.'