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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, elektrik faturalarında artışa ilişkin "Elektrik ve doğal gaz faturalarının yıkıcı artışlarının önüne geçmek zorundayız. Üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyoruz. Yüreğimiz milletle beraberdir" dedi.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun 'Elektrik faturasını ödemeyeceğim' çıkışına "Bir provokasyondur. Ödemezse sonucu bellidir, elektriği derhal kesilmelidir" yanıtını verdi.

6 muhalefet partisi liderinin buluşmasına da değinen Bahçeli, "Görünüşte 6, gerçekte 7 partinin bir siyasi dağılma içinde oldukları bir kez daha görülmüştür. Masanın gizli bir ayağı vardır, o da HDP'dir. Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları ise şöyle;

'Döviz kuru artınca fiyat etiketlerini kabartanlar döviz inince aynı etkiyi göstermemişlerdir. Fırsatçılara göz açtırılmamalıdır.'

'Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli. Kırım'ın ilhakından vazgeçilmelidir.'

'Zillet ittifakının 28 Şubat'a gün vermesi tesadüf değildir.'

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