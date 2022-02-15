MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun 'Elektrik faturasını ödemeyeceğim' çıkışına "Bir provokasyondur. Ödemezse sonucu bellidir, elektriği derhal kesilmelidir" yanıtını verdi.
6 muhalefet partisi liderinin buluşmasına da değinen Bahçeli, "Görünüşte 6, gerçekte 7 partinin bir siyasi dağılma içinde oldukları bir kez daha görülmüştür. Masanın gizli bir ayağı vardır, o da HDP'dir. Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür" ifadelerini kullandı.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları ise şöyle;
'Döviz kuru artınca fiyat etiketlerini kabartanlar döviz inince aynı etkiyi göstermemişlerdir. Fırsatçılara göz açtırılmamalıdır.'
'Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli. Kırım'ın ilhakından vazgeçilmelidir.'
'Zillet ittifakının 28 Şubat'a gün vermesi tesadüf değildir.'