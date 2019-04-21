MHP liderinden İmamoğlu'na: Mazbata almakla iş bitmedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, il başkanları ve yeni belediye başkanları ile Antalya'da bir araya geldi. İki günlük kampın açılışında konuşan Bahçeli, özetle şunları kaydetti:

Belediye yönetimlerini üstlendiğimiz her vatan köşesinde, kalp kırmayacağız, hiç kimseyi incitmeyeceğiz, kutuplaşmaya izin vermeyeceğiz. MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın itibar ve iradesini asla lekeletmeyeceğiz. Belediye haksız kazanç kapısı, ulufe dağıtım kaynağı değildir. Belediye; partizanlık, yandaşlık, yağcılık, yardakçılık, dar kadroculuk, beleşçilik, bencillik, 5 yıllık saltanat, devletin malı deniz demek hiç değildir. 235 belediye başkanlığını kazanmamız tesadüfi değil tarihî bir başarıdır. Adana Kozan'da hakkımız yenmiştir. Iğdır'da hakkımız gasbedilmiştir. İstanbul Maltepe'de önümüz kesilmiştir. Belediye başkanlıklarının yüzde 72'si Cumhur İttifak'ını oluşturan MHP ve AK Parti'nin yönetimine geçmiştir.

CUMHUR ZAFERLE ÇIKTI

Cumhur İttifakı, 31 Mart'tan zaferle çıkmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi güçlü şekilde tescillenmiştir. Kıskanan varsa buyursun kıskansın. Çekemeyen varsa durmasın çatlasın. Cumhur İttifakı'nı karalamak ve siyasi hesaplarla yaralamak için organize bir şebeke tedavüldedir. Partimizin il genel meclis seçiminde aldığı yüzde 18,81 oy oranını diline dolayıp Cumhur İttifakı'nın hisarlarında gedik açmak için el ovuşturan fırsatçılar fitne nöbetine girmişlerdir. Halep oradaysa arşın sandıkta, YSK'nın tespitlerindedir ve oy oranımız yüzde 18,81'dir.

FETÖ'CÜLER GANİMET AVCILIĞINA SOYUNDU

Çok şiddetli siyasi ve ekonomik operasyon dalgası Türkiye'yi hedef almaktadır. İngiltere menşeli bir gazete her gün zehir kusmaktadır. FETÖ'cüler İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi üzerinden ganimet avcılığına soyunmuşlardır. Afrika ülkelerinde FETÖ'cülerin tezgâhıyla mazbata koroları kurulmaktadır. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar siyasi sürece âdeta çivilenmiştir. Türkiye çok tehlikeli bir girdaba yuvarlanmaktadır. Sokaklar karıştırılmak istenmektedir.

Ekrem İmamoğlu terörist Demirtaş'a methiyeler düzmekte, Ermeni'sinden Rum'una ne var ne yok selam göndermektedir. Zilletin ortakları, yeni emperyalizmin dayatmalarına Türkiye'yi hazırlama görevini içeriden üstlenen tam bir ‘Truva Atı' hâline gelmişledir.

FETÖ'NÜN KORU'SU KİME NE ANLATIYOR?

MHP Genel Başkanı Bahçeli, gazeteci Fehmi Koru'nun “AK Parti'nin MHP ile cephe oluşturduğundan beri oyu azaldı” sözlerine tepki gösterdi. Bahçeli, şöyle konuştu:

FETÖ'nün Fehmi'si, Pensilvanya'nın Koru'su, alenen husumet aşılamaya çalışmaktadır. Bu çürük yumurta, bu husumet odağı, ne hakla, hangi yüzle yazıp çizmekte, bunları nasıl söyleyebilmektedir? FETÖ'nün Koru'su kime ne anlatıyor, hangi kripto mesajları veriyor? Cumhur İttifakı'nı hazmedemeyenler 15 Temmuz'da yarım kalan hıyanetlerini tamamlamak isteyen rezillerdir. Bizim ittifakımız konjoktürel değildir. Bizim ittifakımız pazara kadar değildir.

MHP İLE AK PARTİ ÇELİKTEN İRADEDİR

MHP lideri Bahçeli, Türkiye'yi teslim almak için Cumhur İttifakı'nın zaaf anını kollayanlara göz yummayacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

Siyasetin eskileriyle yeni sayfa açmak isteyen zalimlerin, Cumhur İttifakı'nın kristalize ruhunda çatlaklar oluşturmaya çalışanların hevesleri kursaklarında kalacaktır. Leş avcılarına izin yoktur. Kavga bekleyenlere müsamaha yoktur. Türkiye'yi teslim almak için Cumhur İttifakı'nın zaaf anını kollayanlara ant olsun göz yummak söz konusu olmayacaktır. MHP ile AK Parti çelikten iradedir, bu irade Türkiye düşmanlarına göz açtırmayacaktır. Hiç kimse boşuna beklemesin, boş yere hayal kurmasın, Cumhur İttifakı Türkiye'yi 2023'e taşıyacaktır.

GİZLİ BİR GÜNDEM İÇERİSİNDE

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevine şimdilik başlamıştır. Musakka edebiyatından veri tabanı ve altyapıyı kopyalama teşebbüsüne kadar mazbatalı şahıs gizli bir gündem çerçevesinde faaliyetlerini hızlandırmıştır. Ancak olağanüstü itiraz süreci de çalışmaktadır. İstanbul'daki seçimlere şaibe karışmıştır. İstanbul'daki seçimlere derin ve delilli usulsüzlükler hâkimdir. Büyükçekmece ve Maltepe'de gün yüzüne çıkan vahim iddialar yenilir yutulur türden değildir. En doğru, en makul kararı Yüksek Seçim Kurulu verecektir. Bize göre İstanbul'daki seçimin yenilenmesi maşeri vicdanı rahatlatacaktır. Mazbata almakla iş bitmemiştir. Biz demokrasiye ve hukuka saygılıyız. Adalet son merciidir. Fakat son söz söylenmemiştir.

Türkiye Gazetesi