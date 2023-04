MHP Muğla Milletvekili adaylarını tanıttı

Aday tanıtım töreninde konuşan MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akfırat “Bu salonu şereflendiren siz değerli gönüldaşlarımızın ne istediğini biz çok iyi biliyoruz. Emperyalist güçlerin bir araya getirdiği, aslında fikriyatta doku uyuşmazlığı olan, masa altından birbirine tekme atan, ama kendilerini komuta eden ellere ses çıkartamayan 'FETO ve PKK‘ ile arasına mesafe koyamayan zillet ittifakı ile her manada güçlenen ve bölgesine her manada hakim olan, dünyadaki tüm ülkelerin bile takip etmekte zorlandığı gün be gün büyüyen ve gelişen bir ülke var. İşte bu gücün en önemli sebebi 15 Temmuz günü mana bulan, isim önderliğini Sayın Genel Başkanımızın yaptığı Cumhur İttifakı'nın ta kendisidir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Devlet Bahçeli'nin bu yol arkadaşlığı, sahada çok büyük tevazu görmüş, kurulduğu günden beri dile getirdiğimiz ‘Turan' sevdamız gerçek olmuştur. Gerek mavi vatanda, gerek hava, gerek kara unsurlarında, birçok işi başardık ve bu başarıyla birlikte Türk-İslam coğrafyasının lideri konumuna geldik. Bugün burada buluşmamıza sebep olan Muğla Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adaylarımızla sizi buluşturmak üzere toplandık. Her biri birbirinden kıymetli, toplumda karşılığı olan, sahada ellerinden geleni fazlasıyla yapmaya hazır, Muğla'mızı en iyi şekilde temsil edecek milletimin vekili olacak bu değerleri siz hemşerilerimize emanet etmek için buradayız. Onlar size, siz de Allah'a emanet olun” dedi.

İl Başkanı Oğuz Akfırat'ın konuşmasının ardından MHP 28'inci dönem Milletvekili adayları Özlem Balcı, Ertuğrul Avcı, Mevlüt Kiriş, Abdül Kadir Kiriş, Şevket Tokur, Hilmi Başpınar ve Neslihan Doğangül Önder özgeçmişi okunarak kürsüye davet edildi.

