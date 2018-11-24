MHP üç büyükşehirde aday çıkarmayacak

Antalya Belek'te düzenlenen toplantı iki gün sürdü. Toplantıda konuşan Bahçeli, “Yeni hükumet sistemi, Türkiye'nin ayağına dolanacak prangaları kıracaktır. Türkiye düşmanları sürekli tahkimat yapmakta, sürekli güç toplamakta, açığımızı, zaaf anımızı kollamaktadır. Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi bütün kurumlarıyla olgunlaşmalı tam olarak oturmalıdır" dedi.

Türkiye'nin yükselişinin, 2023 hedeflerine ulaşmasının, Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin gücüne, yerleşmesine ve tesir düzeyine doğrudan bağlı olduğuna dikkat çeken Bahçeli: "Bu sistem Türk milletinin başarısıdır. Kendi geleceğimize kendimiz yön verdik. 15 Temmuz ihanetine birlikte karşı koyduk. Kansız, kavgasız bir sistem değişikliği dünyada eşine az rastlanır bir kazanımdır. Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin mimarı şüphesiz Cumhur İttifakıdır. Yeni sistemin yaşaması için, bu ittifakın kazasız belasız yoluna devam etmesi milli beka açısından mecburidir. Cumhur İttifakı Türkiye'nin güvenlik sırrıdır” dedi. Bahçeli, ayrıca MHP'nin Ankara, İstanbul ve İzmirde aday çıkarmayacağını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından önemli satır başları şöyle;

“31 Mart seçimlerinin beklentilere uygun neticelenmesi beklentimizdir. CHP, İP HDP, FETÖ PKK durmuyor. Malum çete Türkiye'nin kuyusunu kazıyor” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “15 Temmuza tiyatro diyenler aynı merkezden idare edilen köksüzlerdir” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiyenin yükselişi Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine doğrudan bağlıdır. Yeni Hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “ Cumhur ittifakının devamı Milli beka için mecburidir. Milli uyanış bir kez daha kuşatmayı karartacak. Kayyumla yönetilen belediyeler yeni sisteme uygun şekilde tezahür etmeli” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “ İstanbul, Ankara, İzmir dahil tüm Büyükşehir Belediyelerinin Cumhur ittifakına göre şekillenmesini istiyoruz” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “ Cumhur ittifakının ruhunun zedeleyecek açıklamalar yerelde ittifak çabalarına sekteye uğratmıştır” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Cumhur ittifakına taktiksel bakmadık, bakmayacağız” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “PKK'nın İstalbul başta olmak üzere belediyelere yuvalanmasına nasıl seyirci kalacaktık” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “MHP Ankara, İstanbul ve İzmirde aday çıkarmayacaktır"” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiyeyi allahın izniyle imrenilecek bir seviyeye çıkartacağız” dedi.