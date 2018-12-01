MHP, yerel seçimler için 50 belediye başkan adayını daha belirledi

Yazılı basın açıklamasına göre; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi Seçim Komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet BAHÇELİ'nin onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde bugün kesinleşen Belediye Başkan Adaylarının listesi aşağıdadır.
1- Çankırı İl Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı ESEN
2- Erzincan İl Belediye Başkan Adayı Bekir AKSUN
3- Giresun İl Belediye Başkan Adayı Dr. Hasan YILMAZ
4- Kastamonu İl Belediye Başkan Adayı Dr. Galip VİDİNLİ
5- Kars İl Belediye Başkan Adayı Çetin NAZİK
6- Kırşehir İl Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Onur KÖKSAL
7- Kütahya İl Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Âlim IŞIK
8- Nevşehir İl Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz KILIÇ
9- Zonguldak İl Belediye Başkan Adayı Hamdi AYAN
10- Afyonkarahisar Emirdağ İlçesi Belediye Başkan Adayı Uğur Serdar KARGIN
11- Afyonkarahisar İhsaniye İlçesi Belediye Başkan Adayı Şaban ÇABUK
12- Aksaray Ortaköy İlçesi Belediye Başkan Adayı Mahmut ÜTÜK
13- Amasya Hamamözü İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih BAYRAKDAR
14- Amasya Merzifon İlçesi Belediye Başkan Adayı Hüseyin SAKA
15- Amasya Taşova İlçesi Belediye Başkan Adayı Süleyman TORUN
16- Artvin Kemalpaşa İlçesi Belediye Başkan Adayı Erhan ŞAHİN
17- Bayburt Aydıntepe İlçesi Belediye Başkan Adayı Haşim ŞENTÜRK
18- Bilecik Gölpazarı İlçesi Belediye Başkan Adayı Murat ER
19- Bilecik Pazaryeri İlçesi Belediye Başkan Adayı Haluk FİLİZLİ
20- Bilecik Yenipazar İlçesi Belediye Başkan Adayı İlhan ÖZDEN
21- Çankırı Ilgaz İlçesi Belediye Başkan Adayı Arif ÇAYIR
22- Çorum Laçin İlçesi Belediye Başkan Adayı Ünal GEVŞEK
23- Düzce Cumayeri İlçesi Belediye Başkan Adayı Mustafa KOLOĞLU
24- Düzce Gümüşova İlçesi Belediye Başkan Adayı Muhayrem TOZAN
25- Erzincan Kemah İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman Kemal ASLAN
26- Erzincan Refahiye İlçesi Belediye Başkan Adayı Cevdet ÇINAR
27- Erzincan Tercan İlçesi Belediye Başkan Adayı Mehmet YILMAZ
28- Giresun Çamoluk İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih DÜZ
29- Giresun Doğankent İlçesi Belediye Başkan Adayı Haşim Birol TEKİN
30- Giresun Espiye İlçesi Belediye Başkan Adayı Tuğrul YANIKOĞLU
31- Giresun Görele İlçesi Belediye Başkan Adayı Ertuğrul MELİKOĞLU
32- Giresun Tirebolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fikri ŞEN
33- Karaman Kazımkarabekir İlçesi Belediye Başkan Adayı Recep BOYACIOĞLU
34- Kars Arpaçay İlçesi Belediye Başkan Adayı Erdal MERT
35- Kars Kağızman İlçesi Belediye Başkan Adayı Nevzat YILDIZ
36- Kastamonu Ağlı İlçesi Belediye Başkan Adayı Şahin ÇOLAK
37- Kastamonu Bozkurt İlçesi Belediye Başkan Adayı Bozkurt EKEŞ
38- Kastamonu Devrekani İlçesi Belediye Başkan Adayı Mümtaz ALİUSTAOĞLU
39- Kastamonu İnebolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Engin UZUNER
40- Kırıkkale Yahşihan İçesi Belediye Başkan Adayı Osman TÜRKYILMAZ
41- Kırıkkale Bahşılı İlçesi Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim BİŞKİN
42- Kırıkkale Balışeyh İlçesi Belediye Başkan Adayı Mustafa ŞEN
43- Kırklareli Demirköy İlçesi Belediye Başkan Adayı Muhlis YAVUZ
44- Kırklareli Pınarhisar İlçesi Belediye Başkan Adayı Nedim BARS
45- Kırklareli Vize İlçesi Belediye Başkan Adayı Sedat BALKI
46- Kırşehir Akçakent İlçesi Belediye Başkan Adayı Ahmet BOZKURT
47- Kırşehir Akpınar İlçesi Belediye Başkan Adayı Ramazan ATALAY
48- Kütahya Domaniç İlçesi Belediye Başkan Adayı Sahvet ERTÜRK
49- Kütahya Dumlupınar İlçesi Belediye Başkan Adayı Niyazi TEZCAN
50- Kütahya Pazarlar İlçesi Belediye Başkan Adayı Cavit ERDOĞAN