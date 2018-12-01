MHP, yerel seçimler için 50 belediye başkan adayını daha belirledi

Yazılı basın açıklamasına göre; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi Seçim Komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet BAHÇELİ'nin onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde bugün kesinleşen Belediye Başkan Adaylarının listesi aşağıdadır.



1- Çankırı İl Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı ESEN

2- Erzincan İl Belediye Başkan Adayı Bekir AKSUN

3- Giresun İl Belediye Başkan Adayı Dr. Hasan YILMAZ

4- Kastamonu İl Belediye Başkan Adayı Dr. Galip VİDİNLİ

5- Kars İl Belediye Başkan Adayı Çetin NAZİK

6- Kırşehir İl Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Onur KÖKSAL

7- Kütahya İl Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Âlim IŞIK

8- Nevşehir İl Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz KILIÇ

9- Zonguldak İl Belediye Başkan Adayı Hamdi AYAN

10- Afyonkarahisar Emirdağ İlçesi Belediye Başkan Adayı Uğur Serdar KARGIN

11- Afyonkarahisar İhsaniye İlçesi Belediye Başkan Adayı Şaban ÇABUK

12- Aksaray Ortaköy İlçesi Belediye Başkan Adayı Mahmut ÜTÜK

13- Amasya Hamamözü İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih BAYRAKDAR

14- Amasya Merzifon İlçesi Belediye Başkan Adayı Hüseyin SAKA

15- Amasya Taşova İlçesi Belediye Başkan Adayı Süleyman TORUN

16- Artvin Kemalpaşa İlçesi Belediye Başkan Adayı Erhan ŞAHİN

17- Bayburt Aydıntepe İlçesi Belediye Başkan Adayı Haşim ŞENTÜRK

18- Bilecik Gölpazarı İlçesi Belediye Başkan Adayı Murat ER

19- Bilecik Pazaryeri İlçesi Belediye Başkan Adayı Haluk FİLİZLİ

20- Bilecik Yenipazar İlçesi Belediye Başkan Adayı İlhan ÖZDEN

21- Çankırı Ilgaz İlçesi Belediye Başkan Adayı Arif ÇAYIR

22- Çorum Laçin İlçesi Belediye Başkan Adayı Ünal GEVŞEK

23- Düzce Cumayeri İlçesi Belediye Başkan Adayı Mustafa KOLOĞLU

24- Düzce Gümüşova İlçesi Belediye Başkan Adayı Muhayrem TOZAN

25- Erzincan Kemah İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman Kemal ASLAN

26- Erzincan Refahiye İlçesi Belediye Başkan Adayı Cevdet ÇINAR

27- Erzincan Tercan İlçesi Belediye Başkan Adayı Mehmet YILMAZ

28- Giresun Çamoluk İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih DÜZ

29- Giresun Doğankent İlçesi Belediye Başkan Adayı Haşim Birol TEKİN

30- Giresun Espiye İlçesi Belediye Başkan Adayı Tuğrul YANIKOĞLU

31- Giresun Görele İlçesi Belediye Başkan Adayı Ertuğrul MELİKOĞLU

32- Giresun Tirebolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fikri ŞEN

33- Karaman Kazımkarabekir İlçesi Belediye Başkan Adayı Recep BOYACIOĞLU

34- Kars Arpaçay İlçesi Belediye Başkan Adayı Erdal MERT

35- Kars Kağızman İlçesi Belediye Başkan Adayı Nevzat YILDIZ

36- Kastamonu Ağlı İlçesi Belediye Başkan Adayı Şahin ÇOLAK

37- Kastamonu Bozkurt İlçesi Belediye Başkan Adayı Bozkurt EKEŞ

38- Kastamonu Devrekani İlçesi Belediye Başkan Adayı Mümtaz ALİUSTAOĞLU

39- Kastamonu İnebolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Engin UZUNER

40- Kırıkkale Yahşihan İçesi Belediye Başkan Adayı Osman TÜRKYILMAZ

41- Kırıkkale Bahşılı İlçesi Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim BİŞKİN

42- Kırıkkale Balışeyh İlçesi Belediye Başkan Adayı Mustafa ŞEN

43- Kırklareli Demirköy İlçesi Belediye Başkan Adayı Muhlis YAVUZ

44- Kırklareli Pınarhisar İlçesi Belediye Başkan Adayı Nedim BARS

45- Kırklareli Vize İlçesi Belediye Başkan Adayı Sedat BALKI

46- Kırşehir Akçakent İlçesi Belediye Başkan Adayı Ahmet BOZKURT

47- Kırşehir Akpınar İlçesi Belediye Başkan Adayı Ramazan ATALAY

48- Kütahya Domaniç İlçesi Belediye Başkan Adayı Sahvet ERTÜRK

49- Kütahya Dumlupınar İlçesi Belediye Başkan Adayı Niyazi TEZCAN

50- Kütahya Pazarlar İlçesi Belediye Başkan Adayı Cavit ERDOĞAN