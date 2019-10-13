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MHP yönetiminden teşkilata uyarı: Harekâtın amacını vatandaşa iyi anlatın

MHP yönetiminden teşkilata uyarı: Harekâtın amacını vatandaşa iyi anlatın
MHP yönetiminden teşkilata uyarı: Harekâtın amacını vatandaşa iyi anlatın

MHP yönetimi, teşkilattan, Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili yapılan açıklamalarda dikkatli olunmasını istedi.

Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve milletvekilleri konuyla ilgili bilgilendirilirken, il başkanlarına da ayrıca bir yazı gönderildi. Barış Pınarı Harekâtı'nın vatandaşların huzuru başta olmak üzere Arap, Kürt, Türkmen ve Suriyelilerin güvenliğinin temini açısından büyük önem taşıdığı vurgulanan yazıda şu ifadeler yer aldı:

HÜKÛMETİMİZİN YANINDAYIZ
Harekât; Türkiye topraklarında PKK, Suriye'de PYD ve türevleri olarak faaliyet gösterip emperyalist odakların çıkarlarını temsil eden bölücü terör örgütünün tasallut ve zulmüne son vermeyi hedeflemektedir. Meşruiyetini uluslararası hukuktan alan ve aynı zamanda Türkiye'nin güney sınırlarının güvenliğini esas alan Barış Pınarı Harekâtı'nın başarısı için bütün gücümüzle Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin yanındayız. Teşkilatımız mensuplarının ve camiamızın, Kürt kökenli vatandaşlarımızı asla temsil etmeyen bölücü terör örgütü PKK-PYD militanlarıyla bin yıllık kardeşlik hukukumuzun ayrılmaz parçası olan Kürt kökenli vatandaşlarımız arasındaki hayati farkı titizlikle gözeteceklerinden asla şüphemiz yoktur.

VATANDAŞI BİLGİLENDİRİN
MHP yönetimi ayrıca, harekâtın gerek Kürt, gerekse Suriye'de yaşayan Arap Kürt kökenli vatandaşlara karşı olmadığı, asıl hedefin PKK-PYD'ye karşı olduğu konusunda vatandaşın bilgilendirilmesini de istedi.

Türkiye Gazetesi

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