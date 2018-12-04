MHP'den istifa eden Kocamaz İYİ Parti'ye geçti

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Başkan Kocamaz, yoluna İYİ Parti ile devam edeceğini söyledi. Kocamaz, "Bizi hizmet yolunda alıkoyma, birbirimizden ayırma, sevgi bağlarımızı koparma, vefa duygularını rafa kaldırarak halkımızla aramıza set çekme, hizmetlerin önünü keserek Mersin'i hiçe sayma çabalarına rağmen sizlerin 'yola çık, yol açık' diye sloganlaştırdığınız çağrı, talep ve ısrarlarınıza dayanamayarak hak, hukuk ve adalet için, Mersin'e ve Mersinliye olan inanç, saygı, sevgimiz ve tüm samimiyetimizle kaldığımız yerden eksik hizmetlerimizi tamamlamak üzere yeniden yola çıkıyoruz. Biz millete hizmet yolunda Aziz Atatürk'ten öğrendiğimiz azim, cesaret ve kararlılıkla, rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş'ten aldığımız Ülkücü edep ve terbiye çerçevesinde, yapılan bütün hakaret ve saldırlara rağmen yeni bir yol açıyor ve halkımızla kucaklaşmaya devam ediyoruz. Biz biliyoruz ki Türk milletine mensubiyeti olanlar, ona karşı sadakat hissi taşıyan ve Türk milliyetçisiyim diyenler görevden kaçmazlar, kaçamazlar ve engelleri aşmak için 'ya bir yol bulurlar, ya da bir yol açarlar'. Biz de bugün Mersin'e ve Mersinliye olan inanç, güven ve muhabbetimizle, hizmetlerimizin devamı için yeni bir yol açıyor, İYİ Parti saflarında yolumuza devam ediyoruz. Rabbim aldığımız bu kararı Mersin'imiz, halkımız ve bizler için hayırlı eylesin. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

“RABBİM BİZLERİ GIYBET VE DEDİKODULARDAN EMİN EYLESİN”

Kendisiyle yol yürüyen ve destek olan herkese de teşekkür eden Kocamaz, "Lütfen sakin olalım, oyuna gelmeyelim, provokasyonlara karşı uyanık olalım. Herhangi bir olumsuzluğa fırsat vermeyelim. Bizim niyetimiz halis, inşallah akıbetimiz de hayır olacaktır. Rabbim bizleri birbirimizden ayırmasın. Bizleri aramıza sokulmak istenen fitne fesat gıybet ve dedikodulardan, yalan dolan ve iftiralardan ve tüm kötülüklerden emin eylesin. Hepimizin yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olunuz" dedi.