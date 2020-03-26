MHP'den 'SaygılıOl' paylaşımı

MHP'nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan videoda, Ankara, İstanbul ve Türkiye genelinde yaşlı vatandaşlara yapılan saygısız davranışların yanı sıra gençlerin 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yaptığı davranışların yanlış olduğu anlatılıyor. Videonun sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır" ve "Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur" sözleri hatırlatılıyor.

Mevlüt Hasgül