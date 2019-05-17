MHP'den subliminal mesajlara yönelik kanun değişikliği teklifi

“Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu” ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin gerekçesinde, toplumsal bozulmanın önüne geçilebilmesi için yazılı ve basılı materyallerde, televizyon yayınlarında, internet ortamında bulunan subliminal mesajların ya da açık olarak verilen olumsuz mesajların denetiminin arttırılması, bu tür kaynaklara ulaşımın engellenmesi ve cezai müeyyidelerin getirilmesi amaçlandığı vurgulandı.

“Hayatımızın her anında subliminal mesajlarla karşılaşmaktayız”

Küresel boyutta tablet ve akıllı cep telefonlarının yaygın kullanılmasıyla insanlarda bağımlılık haline gelen dijital, sosyal medya ve oyunlarda tüm yaş gruplarını etkisi altına alan bir bağımlılık türü ortaya çıktığı kaydedilerek, “Dijital ortamın etkisi ile toplumsal olarak yozlaşmanın yanında sanal âlemde birçok tehlike hepimizi beklemektedir. Dijital ortamda verilen mesajlar kimi zaman açıktan, çoğu zamanda gizli ve doğrudan şuur altına yönelik, uzman olmayan kişilerin anlayamayacağı özellik ve şekillerde verilebilmektedir ki bu çoğunlukta olandır. Subliminal mesajlar kişinin bilinçaltına gönderilen gizli özellikte ve başka bir objenin içine normal insan algısı limitlerinin altında işaret ya da mesajların saklanması suretiyle fark edilmeden insanların bilinç altınlarını yönlendiren mesajlardır.

Bu mesajlardan etkilenenler farkında olmadan bir gruba, bir milli yada dini değere müzahir yada düşmanlık düzeyinde hasım haline getirilebilmektedir. Hayatımızın her anında bilinçli olarak hazırlanmış ve gizlenmiş subliminal mesajlarla karşılaşmaktayız. Bu mesajlar kimi zaman Müslümanın seccadesindeki haç işareti olmakta ve ona secde ettirilmekte, kimi zaman İstanbul'un fethini veya Viyana kuşatmasını eleştiren bir figür olduğu gibi kaligrafik oyunlarla ayakkabılara, halılara işlenmiş-gizlenmiş Allah kelamı ve Peygamberimizi ifade eden figürler olabilmektedir. İnternet ortamındaki videolarda, çizgi filmlerde, bilgisayar oyunlarında milli ve dini kahramanlarımız yenilmesi, yok edilmesi gereken ve insanlığa zararlı şahsiyetler olarak yer almaktadır” denildi.

“Çocuk ve gençlerin psikolojisi bozuluyor”

Yakın zamanda dünyada oynanması yasaklanan dijital oyunların bir bölümünün çocuğun intihar etmesine sebep olan bilgisayar oyunları olduğu bilindiği ifade edilerek, “Teknoloji ortamında bilinçaltı tehlikesi özellikle çocuk ve gençlerimiz üzerinde olumsuz etki oluşturarak, toplumsal yapımızı tahrip edecek düzeye gelmiş bulunmaktadır. Televizyon kanallarındaki çizgi filmler, bilgisayar oyunları, müzikler, görsel, işitsel ve yazılı-basılı materyallerle verilen subliminal mesajlarla başta çocuk ve gençlerimizin psikolojilerinin bozulması, mensubu olduğu toplumun temel değerlerine yabancılaştırılması, karşı hale getirilmesi hatta intihar ile sonuçlanan, toplumsal bozulmanın önüne geçilebilmesi için yazılı ve basılı materyallerde, televizyon yayınlarında, internet ortamında bulunan subliminal mesajların ya da açık olarak verilen olumsuz mesajların denetiminin arttırılması, bu tür kaynaklara ulaşımın engellenmesi ve cezai müeyyidelerin getirilmesi amaçlanmaktadır” görüşüne yer verildi.

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu'nun ilgili maddelerine, “Küçüklere açık ya da gizli olmak üzere zararlı bilinçaltı mesajlar veren basılı eserler de birinci fıkra kapsamında değerlendirilir”, “Çocukları ve yetişkinleri etkilemeye yönelik açıktan ya da gizli mesajların verilmesini amaçlayan internet ortamında yapılan yayınlar ve oyun programları”, “Televizyon ve radyo yayınlarında çocukları ve yetişkinleri etkilemeye yönelik açıktan ya da gizli mesajların verilmesi yasaktır” ibaresi eklenmesi teklif edildi.