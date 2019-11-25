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MHP'li Osman Tosun hayatını kaybetti

MHP'li Osman Tosun hayatını kaybetti
MHP'li Osman Tosun hayatını kaybetti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) önceki dönem Kuşadası İlçe Başkanı Osman Tosun hayatını kaybetti.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Osman Tosun hayatını kaybetti. Tosun'un ölüm haberini alan yakınları ve MHP'liler büyük üzüntü yaşadı. MHP'li Tosun'un cenazesi bugün Kuşadası ilçesindeki Hanım Cami'sinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

“Camiamızın başı sağ olsun”

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Tosun'u hastanede ziyaret ettiğinde çekilen fotoğrafı paylaşarak taziyede buldun. Pehlivan, “Hareketimizin emektarı, dava adamı, önceki dönem MHP Kuşadası İlçe başkanlarından Osman Tosun vefat etmiştir. Başta kederli ailesi olmak üzere, Camiamızın başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Murat Uçkaç
 

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