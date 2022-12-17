MHP'li Yalçın: 'İstiklalimiz ve istikbalimiz için yapamayacağımız şey yoktur'

Yalçın, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin katılımlarıyla yarın Mersin'de düzenlenecek olan “2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net” temalı miting öncesi MHP Adana İl Başkanlığına ziyarette bulundu. Yalçın, teşkilat yöneticileriyle sohbetinde, MHP'nin bugüne kadar sekiz ayrı ilde açık hava toplantısı yaptığını, dokuzuncu mitingin yarın Mersin'de düzenleneceğini hatırlattı. Yapılan faaliyetlerden son derece fayda gördüklerini kaydeden Yalçın, “MHP sahada fevkalade önemli bir mevkiye sahip. Bunu tespit ettik. Biz 2023'ten çok ümitliyiz. Hep birlikte çok şey başaracağımıza inanıyoruz. Bu mitingler hava şartları el verdiği müddetçe seçime kadar devam edecek” diye konuştu.

“2018'de ne dediysek onu şu anda yapıyoruz”

MHP olarak 2018'de seçmene yönelik yapılan vaatlerin bir bir gerçekleştirildiğini ve bunun devam edeceğini kaydeden Yalçın, “2018'de ne dediysek onu şu anda yapıyoruz. 3600 ek gösterge konusu bizim programımızda vardı, EYT vardı, sözleşmeli statüde çalışanlara kadro vardı. İktidara verdiğimiz destekle Cumhur İttifakı olarak bunların hepsi tek tek hayata geçti, hayata geçmeye devam ediyor. Cumhur İttifakı dediğimiz anlayış, bu hizmetlerin halka ulaştırılmasına yol açıyor, onu sağlıyor” ifadelerini kullandı.

MHP'nin hedefleri konusunda da açıklamalarda bulunan Semih Yalçın, şunları söyledi:

“MHP hedefini ortaya koymuştur. MHP'nin milletvekili sayısını en çoklaştırmaktır. 2023 seçimlerinde MHP'nin cumhurbaşkanı adayı bellidir. Geçmişte olduğu gibi bu seçimde de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz ve hedef Sayın Erdoğan'ın açık ara cumhurbaşkanlığını kazanmasıdır. Diğer taraftan TBMM'de ise öncelikli olarak Cumhur İttifakı'nın nitelikli çoğunluğunu elde etmeye çalışmasıdır. Amaç bu, hedef bu. Ne kadarına ulaşabilirsek. Nitelikli çoğunluk 400 milletvekilliği kazanmaktır. Buna ulaştığımız takdirde bu ülkenin istiklali ve istikbali için MHP ve Cumhur İttifakı'nın yapamayacağı şey yoktur.”

“Biz anketimizi sahalarda yapıyoruz”

Teşkilatlardan Sorumlu MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, MHP'nin daha iyi noktalara geleceği konusunda ise “Az önce özetlediğim faaliyetler ve raporlamalara göre MHP'nin Türk siyasetinde çok daha iyi noktalara geleceği açıktır. Siz her gün ekranlara çıkarak saçmalayan isimlere bakmayın, biz anketimizi sahalarda yapıyoruz. Hiç kimse yokken, biz insanımızın ayağına gittik, gitmeye devam ediyoruz. Az önce ifade ettiğim hedeflere ulaşmak için meşru ve mubah olan her türlü vasıtaları kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

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