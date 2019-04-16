MHP'nin Iğdır itirazı reddedildi

MHP, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde, Iğdır'da il belediye başkanlığı seçimlerinin iptali ve seçimin yenilenmesi için YSK'ya itirazda bulunmuştu. YSK, MHP'nin itirazını reddetti. Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın adayı İsa Yaşar Tezel, seçimlerin sonrasında Merkez İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu. Kurulun itirazı kabul etmesi üzerine 70 sandıkta yapılan oy sayımında, kentte kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını HDP adayı Yaşar Akkuş 22 bin 268 oy Merkez İlçe Seçim Kurulunun itirazı kabul etmesi üzerine 70 sandıkta yapılan sayımda, kentte kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan HDP adayı Yaşar Akkuş 22 bin 268, MHP'li aday İsa Yaşar Tezel ise 20 bin 733 oy almıştı.

Mevlüt Hasgül

