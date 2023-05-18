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Miami Heat, Boston Celtics karşısında serinin ilk maçını kazandı

Miami Heat, Boston Celtics karşısında serinin ilk maçını kazandı
Miami Heat, Boston Celtics karşısında serinin ilk maçını kazandı

NBA Doğu Konferansı final serisi ilk maçında Miami Heat, deplasmanda Boston Celtics'i 123-116'lık skorla yenerek seriye galibiyetle başladı. Heat'te Jimmy Butler 35 sayı, 7 asist ve 5 ribaundla oynadı.

NBA play-off'larında heyecan tek maçla devam etti. Doğu Konferansı final serisinin ilk karşılaşmasında play-off'lara sekizinci sıradan giren Miami Heat, normal sezonu ikinci sırada bitiren Boston Celtics'i deplasmanda 123-116 mağlup ederek serinin ilk maçını kazandı. Miami Heat'te Jimmy Butler 35 sayı, 7 asist, 5 ribaundla galibiyetin mimarı oldu. Konuk ekipte Bam Adebayo 20 sayı, 8 ribaund, 5 asist, Gabe Vincent, Max Strus, Caleb Martin ve Kyle Lowry de 15'er sayı kaydetti. Boston Celtics'te ise Jayson Tatum'un 30 sayı, 7 ribaundu, Jaylen Brown'un 22 sayı, 9 ribaundu, Malcolm Brogdon'un da 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Serinin ikinci maçı, 20 Mayıs'ta yine Boston'ın sahasında oynanacak.

Yunus Emre Öztaş
 

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