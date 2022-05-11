Miami Heat ve Phoenix Suns serilerinde 3-2 öne geçti

NBA play-off yarı finalinde heyecan 2 karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı'nda Miami Heat FTX Arena'da karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 120-85'lik skorla mağlup ederek seride 3-2 öne geçti. Miami'de Jimmy Butler 23 sayı- 9 ribaund, Max Strus 19 sayı, 10 ribaund ve Gabe Vincent 15 sayı, 5 ribaund ile oynadı. Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven de 8 dakika parkede kaldı ve 4 sayı, 1 ribaund ile katkı verdi. Philadelphia'da ise Joel Embiid'in 17 ve James Harden'ın 14 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Takımda milli oyuncu Furkan Korkmaz da 8 dakikada parkede kaldı ve 6 sayı, 1 asistle oynadı.

Phoenix seriyi 3-2 yaptı

Batı Konferansı'nda Phoenix Suns Footprint Center'da mücadele ettiği Dallas Mavericks'i 110-80'lik skorla geçerek seride 3-2 öne geçti. Devin Booker 28 sayı, 7 ribaund, Deandre Ayton 20 sayı, 9 ribaund ve Mikal Bridges 14 sayı, 7 ribaund ile müsabakayı tamamladı. Dallas'ta ise Luka Doncic'in 28 ve Jalen Brunson'un da 21 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Oğuzhan Ort