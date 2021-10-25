Michael Jordan'ın ayakkabıları 1.47 milyon dolara rekor fiyattan satıldı

ABD'li basketbol yıldızdı Michael Jordan'ın 1984'te Chicago Bulls ile ilk sezonunda giydiği Nike Air Ships ayakkabısı, Nevada eyaletine bağlı Las Vegas'taki müzayedede açık arttırma yoluyla satışa çıkarıldı.

Ayakkabı, tanınmış koleksiyoncu Nick Fiorella tarafından 1.47 milyon dolara satın alındı. Ayakkabı için ödenen ücret, bir spor dalında giyilen ayakkabılar için bugüne kadar ödenen en yüksek rakam oldu.

Ayakkabının 1 milyon ile 1.5 milyon dolar arasında bir fiyata satılacağı tahmin ediliyordu.

Jordan birçok kişi tarafından basketbol tarihinin en iyi oyuncusu olarak görülüyor.

Kariyerinin çoğunu Chicago Bulls'ta geçiren Jordan küresel bir ikon haline gelirken, NBA'in dünya çapındaki profilinin yükselmesine yardımcı oldu.

2003 yılında kariyerini noktalayan Jordan, aynı zamanda NBA tarihinin ilk milyarder oyuncusu oldu.