Michael Jordan'ın ayakkabısı 2.2 milyon dolarla rekor fiyata satıldı

ABD'li basketbol yıldızı Michael Jordan'ın 1998 NBA finallerinde giydiği Air Jordan XIII ayakkabısı, Sotheby's müzayede evinde açık arttırma yoluyla satışa çıkarıldı. Ayakkabı, 2.2 milyon dolara alıcı bularak tarihin en pahalı spor ayakkabısı oldu. Rekor fiyata satılan spor ayakkabı, ayrıca müzayedede satılan en pahalı ürünler arasında yer aldı. Sotheby's yetkilisi Brahm Wachter, "Bu rekor, Michael Jordan'ın spor hatıralarına olan talebin tüm beklentileri aşmaya devam ettiğini kanıtladı” ifadelerini kullandı. Jordan'ın 1984'te Chicago Bulls ile ilk sezonunda giydiği Nike Air Ships ayakkabısı ise 2021'de Las Vegas'taki müzayedede 1.47 milyon dolara rekor fiyata satılmıştı. Jordan'ın 1998 NBA finallerinde giydiği bir forma ise 2022'de 10.1 milyon dolara satılmıştı. Kariyerinin çoğunu Chicago Bulls'ta geçiren Jordan küresel bir ikon haline gelirken, NBA'in dünya çapındaki profilinin yükselmesine yol açmıştı. 2003 yılında kariyerini noktalayan Jordan, aynı zamanda NBA tarihinin ilk milyarder oyuncusu olmuştu.

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