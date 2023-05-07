Michy Batshuayi 11. golünü attı



Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Mücadeleye 11'de başlayan Michy Batshuayi, 20. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirirken, takımını da 1-0 öne geçirdi. Belçikalı forvet 75. dakikada yerini Joao Pedro'ya bıraktı.

Batshuayi, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 gol kaydetti.

İsmail Yasin Akçın



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