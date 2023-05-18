İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Michy Batshuayi 12. golünü attı

Michy Batshuayi 12. golünü attı
Michy Batshuayi 12. golünü attı

Fenerbahçe’nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Trabzonspor ağlarını sarsarak bu sezon 12. golüne imza attı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile sahasında karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleyi 3-1 kazandı. 11. dakikada Arda Güler'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Michy Batshuayi, dar açıdan yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadeleye 11'de başlayan Belçikalı forvet, 83. dakikada yerini Emre Mor'a bıraktı. Batshuayi, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 gol kaydetti.

İsmail Yasin Akçın

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.