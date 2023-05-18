Michy Batshuayi 12. golünü attı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile sahasında karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleyi 3-1 kazandı. 11. dakikada Arda Güler'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Michy Batshuayi, dar açıdan yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadeleye 11'de başlayan Belçikalı forvet, 83. dakikada yerini Emre Mor'a bıraktı. Batshuayi, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 gol kaydetti.

İsmail Yasin Akçın

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.